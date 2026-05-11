El Hot Sale 2026 comenzó con importantes rebajas en tecnología y uno de los rubros que más movimiento genera es el de los celulares premium. Entre las ofertas destacadas aparecen modelos de alta gama con precios más accesibles que los habituales, especialmente dentro del segmento Android.

El equipo que más llamó la atención por relación precio-calidad es el Motorola Edge 60 Pro, que durante el evento aparece por debajo de los 800 mil pesos en algunas tiendas argentinas, muy lejos de los valores habituales de los modelos premium de Samsung y Apple.

Mejor relación precio-calidad

Según el relevamiento publicado por MDZ, el Motorola Edge 60 Pro se convirtió en una de las opciones más buscadas por ofrecer características premium sin superar la barrera del millón de pesos. El modelo incorpora cámara Sony LYTIA de 50 MP, zoom de 50X y una configuración pensada para usuarios que buscan rendimiento y almacenamiento amplio.

El plegable premium más accesible

Otro de los equipos destacados es el Motorola Razr 60, un celular plegable que ronda el millón de pesos durante las promociones. El dispositivo ofrece pantalla pOLED de 6,9 pulgadas, Android 15, 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, posicionándose como uno de los plegables premium más económicos del mercado argentino.

La opción premium clásica

En el segmento tradicional de gama alta continúan dominando Apple y Samsung, aunque con precios bastante más elevados. El iPhone 16 supera ampliamente el millón de pesos incluso en promoción, mientras que los Samsung Galaxy S25 se mantienen entre los equipos más caros del Hot Sale.

Especialistas recomiendan revisar siempre el historial de precios y priorizar tiendas oficiales o comercios reconocidos para evitar falsas promociones durante el Hot Sale. Además, muchas ofertas cambian según el stock y la financiación disponible.

En redes y foros especializados, muchos usuarios destacan que la brecha entre gama media y gama alta comenzó a reducirse en los últimos años, aunque quienes prueban equipos premium suelen valorar especialmente la calidad de cámaras, pantallas y rendimiento sostenido.