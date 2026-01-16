Robo a los padres de los atletas olímpicos Fernanda y Federico Pereyra

La familia de los voleibolistas olímpicos sanjuaninos Fernanda y Federico Pereyra atraviesa horas de profunda angustia tras el desvalijamiento total de la casa de sus padres. El ilícito se produjo durante la madrugada del viernes 16 de enero de 2026, momento en que el domicilio se encontraba sin ocupantes debido a que los propietarios habían viajado a la ciudad de Mar del Plata.

Para acceder a la propiedad, los delincuentes provocaron daños en la estructura, forzando específicamente una abertura de luz en el sector del baño. Una vez en el interior, recorrieron las habitaciones y lograron sustraer objetos de gran volumen sin ser detectados.

Entre lo robado se encuentra una bicicleta, un microondas, un televisor de 75 pulgadas y otro de 43 pulgadas. Asimismo, se llevaron el equipo de trabajo del padre de los deportistas: una soldadora, una amoladora, una agujereadora, dos taladros (uno inalámbrico y otro eléctrico) y una caja de herramientas completa.

Fernanda Pereyra relató la situación a Tiempo de San Juan: "Tenemos mucha bronca. Porque imaginate un televisor de 75 pulgadas… ¿cómo hacen para llevárselo sin que nadie vea nada? Han querido entrar por arriba del baño, han roto todo. Todavía no sabemos bien con exactitud todas las cosas que se llevaron. Mucha bronca, una impotencia. Mi viejo labura con esas herramientas. La verdad es que son dos laburantes y todo les cuesta un montón, son jubilados".