Un importante despliegue policial en el Barrio Huarpe, en Pocito, terminó con la detención de un joven de 18 años acusado de participar en el robo de dos equipos exteriores de aire acondicionado. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Unidad Operativa Teresa de Calcuta y del Comando Radioeléctrico Sur, con intervención de la UFI Flagrancia.

El hecho se registró alrededor de las 19:03 en la manzana H, casa 7, del mencionado complejo habitacional, jurisdicción de la Subcomisaría Buenaventura Luna. Según informaron fuentes policiales, los efectivos realizaban recorridas de prevención y seguridad cuando fueron comisionados por el operador del CISEM hasta el lugar debido a la denuncia de un presunto hecho delictivo.

Al arribar, los uniformados encontraron una situación de extrema tensión. En el lugar observaron una gresca que involucró a unas 20 personas, quienes se agredían mutuamente utilizando palos y piedras. Ante el escenario, los efectivos solicitaron apoyo de otros móviles policiales para controlar la situación y garantizar la seguridad de los presentes.

El sujeto de 18 años detenido y reconocido por las víctimas del robo.

Mientras se desarrollaba el operativo, varios vecinos señalaron a un joven que vestía una camiseta de la Selección Argentina y una gorra gris como uno de los presuntos autores del ilícito denunciado. Con esos datos, los efectivos procedieron a la aprehensión de Leonardo Agustín Caballero, de 18 años, domiciliado en el mismo Barrio Huarpe.

Una vez controlada la situación, los policías entrevistaron a la damnificada, Yaquelina González, de 37 años. La mujer relató que se encontraba en el interior de su vivienda cuando escuchó ruidos provenientes del techo. Al dirigirse hacia el fondo de la propiedad observó a varios sujetos desplazándose por los techos mientras transportaban uno de los equipos exteriores de aire acondicionado instalados en su domicilio.

Según su testimonio, al advertir la maniobra comenzó a gritarles, momento en el cual uno de los sospechosos arrojó el aparato hacia el techo de una vivienda vecina y escapó junto a los demás involucrados por los techos de distintas casas. La mujer indicó además que logró observar las características físicas y la vestimenta de uno de los autores, a quien reconoció como vecino de la zona.

Durante la investigación en el lugar, otros vecinos informaron a los efectivos que los equipos sustraídos podrían encontrarse ocultos en una vivienda de la manzana H. Los policías se dirigieron entonces hasta la casa señalada y entrevistaron a Claudia Caballero, quien autorizó voluntariamente el ingreso al fondo de la propiedad.

Al inspeccionar el sector, los uniformados encontraron un bulto cubierto con prendas de vestir. Al retirar la ropa descubrieron dos equipos exteriores de aire acondicionado ocultos entre los elementos. Se trataba de un equipo marca BCA con abolladuras visibles y otro marca Noblex, ambos con cables y caños cortados.

La mujer manifestó desconocer la presencia de los aparatos en el fondo de su vivienda. Los efectivos procedieron al secuestro inmediato de los equipos para su posterior reconocimiento y restitución.

La tensión en el lugar volvió a incrementarse cuando un grupo de vecinos comenzó a arrojar piedras y otros objetos contundentes contra el personal policial. Debido a esta situación, los efectivos decidieron trasladar rápidamente al aprehendido y los elementos secuestrados hacia sede policial para resguardar la integridad física de todas las partes involucradas.

La causa quedó caratulada como robo agravado por escalamiento y fue incorporada al Legajo N.º 35/26. El procedimiento fue puesto en conocimiento del ayudante fiscal Alejandro Díaz, quien dispuso el inicio de actuaciones bajo el procedimiento especial de Flagrancia.

En el operativo intervinieron el oficial subinspector Claudio Quilpatay, junto a los cabos Juan Aciar, Axel Moreno, Agostina Tivani y Renzo Carmona, quienes continuarán colaborando con la investigación para determinar si existieron otros participantes en el hecho.