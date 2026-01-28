Robo al San Juan Rugby Club: ladrones vaciaron el depósito de la institución

Las instalaciones del San Juan Rugby Club, situadas en el departamento de Santa Lucía, sufrieron la sustracción de diversas herramientas y máquinas de mano destinadas al mantenimiento del predio.

El ilícito se produjo entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, cuando personas desconocidas ingresaron a la institución y se dirigieron hacia un depósito interno. Para concretar el robo, los autores forzaron el candado de un portón en dicho sector.

El hecho fue descubierto horas más tarde por el sereno de la institución durante una recorrida de rutina, momento en el que se constató el faltante y se dio aviso a las autoridades.

Actualmente, el personal de la UFI Delitos contra la Propiedad lidera la investigación y busca determinar si el robo fue ejecutado por una sola persona o por una banda organizada, sin descartar ninguna hipótesis por el momento.