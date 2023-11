Después de que se publicara el video exclusivo de DIARIO HUARPE, en el cual se observa a tres mujeres intercambiando votos de Marcelo Orrego y los candidatos de Javier Milei por boletas de Rubén Uñac, Yolanda Agüero, excandidata a Gobernador por el Partido Libertario, expresó su opinión y señaló que, “los valores de la democracia peligran en San Juan” y agregó que "este video no me sorprende porque todo lo que hemos vivido ha sido muy corrupto".

“Este video no me sorprende porque todo lo que hemos vivido ha sido muy corrupto, este video muestra y deja a la vista que los valores de la democracia peligran en San Juan”, dijo y agregó, “los libertarios podríamos haber tenido por lo menos un representante y el oficialismo le negó ese derecho al pueblo sanjuanino”.

El archivo muestra la maniobra que realizaron tres mujeres de la mesa 1.194, de la escuela Juan Larrea, ubicada el barrio San Isidro Labrador, del departamento San Martín. Agüero se mostró decepcionada y dijo que en aquella oportunidad señalaron varias irregularidades, “no había boletas en algunas escuelas donde no nos dejaron entrar y cuando logré ingresar por ser apoderada del partido vimos que no había boletas nuestras en ningún aula. No dejaron ingresar al fiscal general, nuestras boletas estaban tiradas en las esquinas de las aulas”.

A lo que agregó, “había carteles y propagandas que funcionaban hasta el mismo día de las elecciones, todo eso nos quejamos y no nos prestaron atención”.

Finalmente, dijo: “el pueblo de alguna manera está abriendo los ojos y está empezando a ver la diferencia. Ahora tenemos que apoyar en las elecciones generales y esperemos poder contar con la voluntad del pueblo y que aquellos que están fiscalizando lo hagan de la manera correcta”.