Robo en Capital: el botín que se llevaron supera los $3.5 millones

Un robo de grandes proporciones se registró durante la mañana del lunes 8 de diciembre en el complejo El Arrabal, situado en Av. Ignacio de la Roza 873 Oeste, Capital. El hecho, que movilizó a la UFI Delitos Contra la Propiedad, resultó en la sustracción de bienes valuados en un total de $3.500.000.

El damnificado, un hombre de 33 años, había abandonado su domicilio a las 6:30 de la mañana para dirigirse a su trabajo en el departamento de 25 de Mayo. El propietario había dejado puertas y ventanas cerradas, pero sin implementar medidas de seguridad adicionales.

Cerca de las 8:43, la situación dio un giro inesperado cuando un familiar del damnificado, que también reside en el complejo, notó a un hombre merodeando el área. El testigo observó que el sujeto subió directamente hacia el departamento. Ante la situación sospechosa, el familiar procedió a llamar al 911. Minutos después, el testigo volvió a mirar por la ventana y captó al mismo individuo saliendo por la ventana del departamento.

El presunto ladrón llevaba consigo dos bolsos y una campera. El familiar logró fotografiar al sospechoso y envió las imágenes de inmediato al propietario. El damnificado regresó alrededor de las 9:30 y pudo comprobar el robo.

Dentro de la vivienda, los objetos sustraídos se encontraban dispersos, lo que demostró el rápido accionar del delincuente. La víctima confirmó la pérdida de una gran cantidad de bienes, entre ellos dos notebooks, perfumes, prendas de vestir, joysticks, herramientas, electrodomésticos, una mochila, un bolso y un par de zapatillas. El damnificado precisó que no contaba con seguro para cubrir la pérdida.

Posteriormente, gracias al accionar policial, se logró la aprehensión de un hombre de 34 años. Este individuo, residente del barrio El Chañar, fue señalado como el presunto autor del hecho.