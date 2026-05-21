NOTA DEL EDITOR Importante La identidad del tercer detenido se reserva porque el acusado será sometido a una rueda de reconocimiento

La Justicia de San Juan dio en este jueves inicio al proceso de formalización de investigación contra los tres hombres detenidos por el estremecedor episodio ocurrido el pasado sábado en Concepción. El caso tiene como principales imputados a Agustín Vila y Juan Tello Giménez, además de un tercer sospechoso cuya identidad se consolidará tras las instancias de reconocimiento.

Los acusados fueron trasladados a Tribunales para ser indagados por el juez de la causa, en el marco de una investigación que avanza a paso firme. Según consta en el expediente, los malvivientes irrumpieron en una vivienda durante la madrugada del sábado, sorprendiendo a una mujer y a sus dos hijos, un niño de 8 años y una adolescente de 13.

El hecho, caratulado como una entradera, escaló en violencia cuando se denunció que la menor habría sido víctima de un ataque sexual durante el asalto, un punto que constituye el eje central de las actuaciones penales.

El inicio de esta instancia judicial llega después de que se cumpliera el plazo de prórroga de 72 horas solicitado originalmente por la fiscalía. Este tiempo fue vital para resguardar las pruebas y, fundamentalmente, para poder llevar a cabo la Cámara Gesell, diligencia clave para el testimonio de las víctimas en un entorno protegido.