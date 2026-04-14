Guido Süller visitó el programa Todo Cocinado donde compartió un momento cargado de emoción que terminó en incomodidad. Al referirse al vínculo con su familia la conductora Rocío Marengo opinó que "Los hermanos Süller son muy queridos, de los más queridos. A la gente le gusta saber de ustedes. El tema de que estén peleados, a la gente no le gusta".

Ante esto el invitado aclaró que "Pero no es mi culpa, es culpa de ella. Me dejó audios insultándome porque tiré las cenizas de mi perro al lago. Yo tenía una perra, Bella. Era una Weimaraner que tuve 12 años. Murió. Yo no tengo hijos, imaginate, los perros son tus hijos. Entonces, cuando murió, la cremé".

La conductora le preguntó "¿La cremaste en un lugar?" y Süller detalló que "La llevé a un crematorio de perros. Me dieron la urnita y le puse una fotito. Yo soy cinéfilo, miraba películas con la urna al lado". Mientras él hablaba ella comenzó a reírse provocando el enojo del entrevistado quien exclamó "¡No! ¡Basta! De todas mis desgracias, ella se ríe".

Marengo trató de justificarse diciendo que "Te pido mil disculpas, pero te imaginé con la urnita al lado y me dio gracia. Perdón, está mal lo que hice". El relato continuó cuando el arquitecto recordó que "La tuve 12 años, hasta dormíamos en la misma cama. La amaba. Se murió y la cremé. Yo tenía las cenizas al lado mío. A veces las llevaba a pasear en la mochila".

Ante una nueva carcajada él disparó "Sos una guacha. Pero yo la paseaba con la mochila con la perra y me decían que la tenía que soltar. Entonces, como yo vivía frente al lago, me subí a un kayak". La presentadora admitió que "No, a veces me río un poquito y sigo" y finalmente el invitado cerró su historia diciendo "Chau. Pero me subí al kayak e hice un vivo de Instagram y eso es lo que le molestó a Silvia".