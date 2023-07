El jefe de Gobierno porteño y precandidato a presidente de la Nación, Horacio Rodríguez Larreta, estuvo en el Café de la Política y habló de todo. No dejó de destacar el triunfo de Marcelo Orrego para gobernador en San Juan tras 20 años de gobiernos peronistas, habló sobre la actividad minera, el fallo de la Corte Suprema con lo de Jorge Macri y la diferencia que hubo con Sergio Uñac, entre otros temas de agenda.

¿Qué significó el triunfo de Orrego en San Juan?

Significó, primero, un reconocimiento al trabajo de Marcelo Orrego. Es un tipo de laburo, que conoce la provincia, tiene experiencia en gestión y trayectoria, yo me siento muy identificado con él. Hace años que tenemos relación, trabajamos juntos y es un reconocimiento a eso. En segundo lugar, la vocación de cambio al pueblo sanjuanino. Ya lo veíamos venir. Yo venía recorriendo con Marcelo hace tiempo la provincia, estuvimos en el verano, la verdad se veía venir eso, lo escuchábamos en las reuniones. Hicimos reuniones con comerciantes, con vecinos, con gente del trabajo y veíamos aires de cambio muy fuertes. Marcelo viene de un partido provincial, de un origen más cercano al peronismo y hoy estamos trabajando juntos. Esta manera de trabajar juntos, de unirnos, de juntar esfuerzos con gente como él que compartimos valores, es la manera de ganarle al kirchnerismo. Le ganamos al kirchnerismo después de 20 años en San Juan y le ganamos así, sumando esfuerzos y trabajando para la gente, trabajando para cambiarle la vida a los sanjuaninos en ese caso y a todos los argentinos ahora.

En alguna oportunidad había charlado con usted y me había dicho 'con trampa no', haciendo referencia a la ley de Lemas, ¿se le ganó a la ley de Lemas también?

Se les ganó, aun con trampas y la ley de lemas. Yo estaba con Marcelo ahí en San Juan la misma noche del triunfo y anunció que iba a derogar la ley de Lemas. Me parece muy sano. Cumple su promesa. Es un tipo de palabra Marcelo.

¿Cuánto cree que aportó con sus visitas? Usted fue mucho a San Juan y acompañó mucho a Orrego

Es un triunfo de él, de los sanjuaninos. Somos parte de un equipo, pero el protagonista es Marcelo Orrego. Trabajamos juntos, compartimos preocupaciones, él es un tipo muy preocupado por mejorar la calidad de la educación pública, que es algo que a mí me obsesiona acá en Buenos Aires donde gobierno, y para toda la Argentina. Por eso lanzamos un proyecto de revolución educativa con propuestas muy concretas. Una de ellas ya la probamos acá en Buenos Aires, la trayectoria acá en la ciudad defendiendo la educación pública. Acordate cuando quisieron cerrar las escuelas, yo defendí a los alumnos. Para mí la educación es prioridad total. Por eso acá en Buenos Aires tenemos 192 días de clases.

Se mete miedo con eso y dicen "si gana Juntos por el Cambio la educación va a ser privada, la salud va a ser privada"

No, nadie cree eso, ningún argentino, ningún sanjuanino lo cree. Las familias sanjuaninas, la cuna de Sarmiento, lo saben. Yo defendí la educación pública cuando quisieron cerrar las escuelas de prepo acá en la Ciudad de Buenos Aires. Me planté, me peleé con el Gobierno nacional, me tildaron de asesino, yo defendí a las familias, defendí a los chicos en las escuelas y funcionó bien, cuando en todo el país, incluido San Juan, el kirchnerismo cerró las escuelas. Por eso Marcelo coincide con esta pasión. Los argentinos no se creen esto del miedo, esta campaña del miedo, de amenazas.

El triunfo de Orrego en San Juan, mostrando que usted estaba ahí, ¿cuánto sirve a nivel nacional?

Somos un equipo donde todos nos ayudamos con todos, trabajamos juntos. Cada uno tiene su rol y sobre todo para sacar a la Argentina adelante necesitamos un equipo. Yo no creo en esto de los líderes iluminados, carismáticos, que por sí solos, haciendo magia van a sacar el país adelante. Eso no funciona, lo hemos tenido en Argentina y no funcionó. Mira el caso de San Juan, que tiene el potencial del cobre por ejemplo, con varios proyectos, que creo que son cinco y ya tienen la prefactibilidad, y avanza. Es una posibilidad para la Argentina enorme. Vos tenés un mundo que está variando la movilidad hacia los vehículos eléctricos. Eso que requiere, litio y cobre, las dos cosas. Entonces el cobre tiene un potencial enorme, va a generar divisa, dólares para la Argentina.

Lo dijo Uñac, el gobernador Sergio y también Rubén, el senador y candidato en su momento: de Buenos Aires vienen a buscar nuestros recursos naturales...

Primero, en estas acusaciones no me meto. Ahora sí, coincido que tenemos que generar un modelo de desarrollo para San Juan, pero lo tiene que desarrollar Orrego y los sanjuaninos, para que una parte del beneficio del desarrollo del cobre quede para la provincia. En diversificar industrias, que haya otras alternativas. En eso, es Marcelo Orrego quien está trabajando en el desarrollo de la provincia.

El tema desarrollo va a ser importante para el tema dólar, retenciones, exportaciones para la industria minera puntualmente. Para el resto de las economías regionales hizo una presentación...

Hoy hice una presentación para el mundo del campo, para el agro y los alimentos, pero para la minería hay que volver al sistema por el cual se garantiza la estabilidad en el tiempo de las reglas de juego. Si vos invertís hoy, se te garantiza que la regla de juego, en términos regulatorios e impositivos, se congelan, se mantienen en el tiempo por la vida del proyecto.

¿Se puede?

Si, claro que se puede. Con una Argentina estable se puede. Ahora, no se puede si vos piensas en la medida como una cosa aislada, como si fuera un parche. Eso no se puede, no se va a sostener. En el marco de un plan de desarrollo donde se prioricen algunas industrias como por ejemplo la minería sustentable, donde además eso sea uno de los motores para la recuperación de la Argentina, genere inversiones primero y luego los dólares por la exportación. Así, en el marco de un plan de desarrollo si se puede, claramente se puede y eso va a beneficiar a los sanjuaninos, quienes muchos hoy no tienen trabajo o bien, si tienen un trabajo, pero con su sueldo no les alcanza para llegar a fin de mes.

En San Juan hemos conocido este último tiempo la palabra Corte Suprema de Justicia. Justamente se dio un fallo en la Ciudad de Buenos Aires con Jorge Macri y Uñac salió a decir que hay una Justicia para la city porteña y otra distinta para los demás, que en el caso de él lo sacaron sin necesidad. ¿Qué análisis hace con lo que ha pasado con Jorge macri y con la CSJ?

La Corte Suprema dijo que no cabía el recurso, ahora el caso de Uñac fue contundente. El fallo es lapidario. Él no podía ir a una re re reelección y la Corte fue contundente. Hay que respetar la independencia de la Justicia en todos los casos, con los fallos con los que uno está de acuerdo y con los que no, también. La independencia y la justicia son los pilares fundamentales de un sistema republicano para el bien de los argentinos. Garantizar el funcionamiento de las instituciones es clave. Si las instituciones no funcionan, no se va a invertir en Argentina, no se va a extraer el cobre, no va a haber trabajo sanjuanino.

Usted dijo: "yo soy candidato a presidente". Legalmente, uno es precandidato hasta el 13, ¿ya se siente candidato?

Yo estoy convencido de que la mayoría de los argentinos coinciden con mi visión de que necesitamos un cambio y de que necesitamos gente con experiencia, con trayectoria, que conozca, que tenga experiencia de gobernar. Gobernar es tomar decisiones, las fáciles son fáciles, lo importante son las difíciles, que a uno le tocan tomar en una gran ciudad como esta en la que estamos. Gobernar es formar, liderar y conducir los equipos en pos de un objetivo. Gobernar es dar resultados. Yo soy un tipo de hechos, de resultados.

La gente ve mucha pelea por detrás de Juntos por el Cambio...

Para que haya una pelea se necesita de a dos, como en el tango, y yo no estoy para eso. No hay un solo comentario, no hay una sola crítica personal a nadie de Juntos por el Cambio, nunca. Por más que otros u otras lo hagan conmigo. La única manera de ganarle al kirchnerismo y derrotar la inflación para que los sanjuaninos mejoren su salario es, juntos, trabajando juntos. La única manera de ganarle al kirchnerismo y devolverle la paz, la tranquilidad y derrotar la violencia, la inseguridad, es, juntos.

Hoy el dólar otra vez arriba de los $500 y eso es que uno mañana vaya a comprar y por las dudas el almacenero aumente. ¿Se puede tener un solo dólar en algún momento?

Todos esos dólares, tarjeta, dólar a $500, el blue, todo es producto de una cosa: que no hay dólares. Inventan dólares porque no los hay. No hay dólares porque no se exporta en la Argentina lo suficiente y porque no hay confianza. Nosotros vamos a duplicar las exportaciones argentinas, que es un salto enorme de entre seis y ocho años. Con eso, ya resolvemos el problema del dólar para siempre, pero eso empieza ya. Porque el gas de Vaca Muerta podemos empezar a exportarlo rápido, el litio del norte empieza ya el año que viene y tiene un salto enorme. Al agro, dándole señales claras, se va a invertir más.

Un mensaje para los sanjuaninos...

A los sanjuaninos les quiero decir que hay esperanza, que ya se animaron al cambio con Marcelo Orrego. Yo voy a trabajar codo a codo con Marcelo y todos los sanjuaninos para ayudar a sacar la provincia adelante y por la recuperación de la Argentina. No perdamos la esperanza. Yo sé estamos viviendo un momento difícil, pero no pierdan la esperanza. Vamos a salir adelante, a cambiarle la vida a todos.