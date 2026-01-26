Las intensas lluvias que afectan a San Juan generan complicaciones en algunas rutas de la provincia. Autoridades de Vialidad Nacional y la Gendarmería se encuentran supervisando los tramos más afectados, mientras se recomienda a los conductores extremar las precauciones y limitar los desplazamientos innecesarios.

La Ruta Nacional 40 Norte, en el tramo que une Matagusanos y Talacasto, se mantiene transitable este 25 de enero de 2026, pese a las intensas lluvias que afectaron la región. Según el último Informe de Estado de Rutas, se registraron bajadas de creciente con poco caudal de agua en los kilómetros 3510,5 (Matagusanos) y 3519 (Talacasto).

Desde la autoridad vial se solicita a la comunidad extremar las medidas de precaución y evitar desplazamientos innecesarios, sobre todo durante la noche, debido a que las crecidas repentinas son difíciles de visualizar en la oscuridad. El informe también aconseja esperar a que el agua drene para permitir el ingreso de las máquinas de Vialidad Nacional a trabajar.

En el lugar, un operativo de Gendarmería Nacional se encuentra supervisando el tránsito. Se solicita a los conductores respetar las indicaciones del personal y mantener paciencia ante cualquier demora que pueda generarse en la circulación.

Las autoridades reiteran que la RN 40 Norte permanece transitable por el momento, pero que las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente, por lo que se recomienda estar atentos a nuevas comunicaciones oficiales y a los informes de la Dirección de Vialidad.