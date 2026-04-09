El presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales para realizar un extenso mensaje en el que defendió el rumbo de su gestión y pidió paciencia a la sociedad frente a la situación económica actual.

En su publicación, el mandatario afirmó que “el rumbo es el correcto” y sostuvo que modificarlo “sería dinamitar lo logrado”, en referencia a las políticas económicas implementadas desde el inicio de su gobierno.

Milei también cuestionó el rol de algunos sectores de la prensa, al señalar que el periodismo “se arroga ser la voz de la gente”, pero que en muchos casos responde a intereses propios o de terceros.

El jefe de Estado aseguró que los indicadores muestran una mejora respecto de 2023 y que “con cualquier método que se elija, la tendencia es la misma”, aunque aclaró que eso no implica que toda la población esté en mejor situación.

En ese sentido, reconoció que los últimos meses fueron “duros” y explicó que los procesos de recuperación económica no impactan de manera uniforme en todos los sectores de la sociedad.

“Los procesos de mejora no avanzan a la misma velocidad para todos”, expresó, y pidió “paciencia” para consolidar la recuperación económica.

El presidente también vinculó parte de las dificultades actuales al contexto heredado, al que atribuyó impactos en la actividad, la inflación y las tasas de interés.

Sobre el cierre de su mensaje, Milei sostuvo que la economía “está empezando a levantar vuelo con fuerza” y reafirmó: “No nos van a psicopatear. Sabemos exactamente qué hay que hacer y lo estamos haciendo”.