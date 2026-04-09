La diputada nacional por San Juan, Nancy Picón, informó que elevó un reclamo formal al Ministerio de Capital Humano de la Nación ante la falta de clases en colegios preuniversitarias, una situación que afecta a alumnos y familias de la provincia. La intervención se produjo luego de recibir el planteo de padres preocupados por la continuidad pedagógica, en medio de un conflicto vinculado a demandas docentes y medidas de fuerza que se mantienen desde hace varios días.

El caso tomó visibilidad a partir de la movilización de familias que decidieron acudir a representantes legislativos para canalizar su preocupación. “Me comuniqué con el Ministerio de Capital Humano y envié el pedido junto con la carta de los padres explicando lo que estaba ocurriendo”, explicó en Te lo tengo que decir de HUARPE TV.

En ese marco, la gestión derivó en la apertura de un expediente administrativo, herramienta formal que permitirá seguir el caso y evaluar posibles intervenciones. “Ese mismo día me informaron que se iba a iniciar un expediente para analizar la situación y evaluar cómo intervenir”, detalló.

La diputada planteó la necesidad de generar un ámbito de consenso entre los distintos actores involucrados en el conflicto. “Se busca que puedan sentarse los padres, los docentes y el gremio para encontrar una salida, porque el reclamo de los docentes universitarios es genuino”, afirmó.

Al mismo tiempo, sostuvo que el modo en que se desarrolla la protesta impacta directamente en los estudiantes. “Estoy convencida de que padres, alumnos y docentes podrían acompañarse en el reclamo si se encontrara una forma distinta de hacerlo, sin perjudicar a los chicos que hoy se quedan sin clases”, indicó.

El impacto en las familias y la comunidad educativa

“Son colegios donde los chicos hacen un gran esfuerzo para ingresar, al igual que sus familias, y eso los convierte en una comunidad muy comprometida con la educación”, señaló Picón. En esa línea, remarcó que la interrupción de clases genera preocupación no solo por el presente, sino también por la calidad educativa.

Asimismo, destacó que desde la provincia se promueve el acceso a la educación como política central. “La educación es un pilar fundamental y debemos garantizar que los estudiantes puedan continuar con su formación”, expresó.

La legisladora explicó que, tras recibir la respuesta oficial, compartió los datos con las familias involucradas para asegurar transparencia en el proceso. “Compartí el número de expediente y un teléfono de contacto para que los padres también puedan consultar sobre el avance del caso”, señaló.

Además, anticipó que en los próximos días comenzarán a realizarse consultas formales para monitorear el desarrollo de la gestión. “En esta semana vamos a empezar a hacer el seguimiento para ver cómo avanza la situación”, indicó.

Responsabilidades y expectativas

En el marco del conflicto, Picón evitó confrontar directamente con las autoridades académicas, aunque remarcó su rol en la resolución. “Ellos deberán articular los medios para que los chicos tengan clase”, sostuvo, en referencia a las instituciones responsables del dictado.

Finalmente, expresó expectativas de que se logre una instancia de acuerdo. “Ojalá se pueda avanzar en una mesa de consenso que permita reconocer el reclamo docente y, al mismo tiempo, garantizar el regreso a clases, porque los estudiantes no pueden seguir siendo los principales afectados”, concluyó.