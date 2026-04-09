Faltan pocas horas para la celebración del Tercer Campeonato Regional de Karate Do y Kobudo de la Federación Nacional de Karate (FNK) y certificado por la Unión Mundial de Karate (WUKF). Este evento artes marciales es de enorme relevancia para la provincia, dado que vendrán delegaciones de varias ciudades del país. En esta edición, el torneo funcionará como una instancia clave para sumar puntos en el ranking nacional y el objetivo de clasificar al campeonato mundial de la WUKF que se desarrollará en la ciudad de Monterrey, México.

El certamen se desarrollará en el Estadio Marta Orellana el sábado 11 y domingo 12 de abril. Las modalidades en competencia serán la Kata (formas), el Kumite (combate) y Kobudo (manejo de armas tradicionales). Participarán atletas de todas las edades, desde infantiles y juveniles hasta categoría mayores.

El evento deportivo es organizado por la Asociación de Karate-Do y Kobudo, con la articulación local de la Escuela Municipal de Karate-Do Kyudokan de Angaco, del Dojo Chinto Dos Acequias de San Martín, Maegueri Dojo de La Puntilla (San Martín) y la Unión Vecinal de Don Bosco. Además, tiene auspicio tanto de la Municipalidad de San Martín y la Municipalidad de Angaco.

El hecho que San Juan -especialmente, las localidades de Angaco y San Martín- sea sede federada, es importante para la cantidad de artistas marciales que vienen durante años desarrollando y practicando sus disciplinas.

El crecimiento que ha tenido la región en el aspecto deportivo resulta admirable, dado que, desde esta zona, emergió la conocida joven y campeona Jorgelina Pérez, una de las figuras más importantes del karate sanjuanino actual de la nueva generación. Su nombre tomó relevancia nacional e internacional tras su histórica actuación en 2024.

La angaquera se consagró Campeona Mundial de Kumite (combate) en el 12º Campeonato Mundial de la WUKF disputado en Monterrey, México. Además, obtuvo el subcampeonato en la modalidad de Kata (formas).

A los 11 años de edad, comenzó su camino en el karate representando a la Escuela Municipal de Karate-Do Kyudokan, que funciona en Angaco.

Hoy ya tiene 19 y estará nuevamente compitiendo este fin de semana, tanto en kata y en kumite para obtener el cinturón negro. Jorgelina es alumna del Sensei Marcelo Castro, pero más allá de los títulos, lo relevante de su presencia, es que se ha convertido en un ejemplo de la disciplina y referente para numerosos jóvenes de Angaco y San Martín en seguir su huella. Por lo tanto, varios de los estudiantes que forman parte de su camada estarán presentes en este torneo también.

Es en parte a la idea original y propósito que se sembró desde la Escuela de Karate Do que fundó Marcelo en 2013 y recibió al año siguiente el apoyo municipal para consolidar la labor deportiva y social en el departamento.

La función del Dojo, es dar la mayor igualdad de oportunidades a los jóvenes para abrazar las artes marciales y en especial, el karate. La escuela estuvo sosteniéndose todo este tiempo, en parte con apoyo local del municipio y en parte con los recursos que aportan los padres y familiares que, con su compromiso y labor comunitaria, realizan todo tipo de actividades y esfuerzos para obtener fondos y que los estudiantes puedan competir.

En el plano deportivo, el Sensei contó a DIARIO HUARPE que “queremos que este campeonato tenga jerarquía oficial y rankeable, donde los estudiantes participen en un seleccionado y suban el nivel. La mayoría de las giras las hacemos fuera de la provincia. Contamos con un seleccionado sanjuanino que trabaja constantemente para mantener el nivel competitivo. Por otro lado, queremos que grandes retadores de alto nivel vengan a la provincia también”.

Jorgelina muestra su medalla.

En este sentido, la escuela tiene 60 alumnos, pero 30 en representación de la institución, serán quienes participarán en las competencias. Aunque también, habrá luchadores y luchadoras de otras ciudades del país. “Tendremos competidores de La Rioja, de San Luis, de Chaco, Catamarca, Córdoba, Río Negro y unos 50 competidores de San Juan y Mendoza, con un total de 120 participantes”, dijo el Sensei.

Habrá también, un segmento para chicos con discapacidad por primera vez en la provincia, para que el campeonato sea de carácter inclusivo, con sus propios reglamentos y parámetros, en paralelo con los otros torneos.

En este campeonato, saldrán seleccionados para el ranking oficial de FNK, ya que algunos serán seleccionados para clasificar al Campeonato en Monterrey, esta vez será Panamericano, en octubre próximo y para otro campeonato internacional en Paraguay.

La historia

A lo largo de estos últimos años, el Dojo extendió su influencia en la zona, organizó cinco torneos y logró en las últimas tres ediciones (incluyendo la que se realizará ahora) que tenga la certificación oficial de la FNK y de la WUKF.

Pero algo más cuenta este torneo regional, es que lleva como nombre “Melisa Castro”, la sensei hija de Marcelo, quien fue la que entrenó en su comienzo a Jorgelina.

Juan Carlos Frank y el maestro de Okinawa Kaicho Minoru Higa

Marcelo narró la historia: “Es un homenaje a la sensei Melisa quien fundó conmigo la escuela en 2013. Lamentablemente en 2019 ella sufrió un accidente vial y falleció. Por eso en su nombre bautizamos este torneo y a su recuerdo, trabajamos para que el karate deportivo siga creciendo en la provincia”, comentó.

Por su legado, “el motivo principal de que este campeonato es concientizar sobre las muertes en accidentes viales y que todos los años se recuerde porque las personas fallecidas en accidentes que se naturalizaron demasiado”, dijo Marcelo.

“Como escuela de Karate Do comenzamos en un tiempo donde el arte marcial no era muy popular en el departamento, entonces decidimos iniciar las clases con las enseñanzas del maestro Kioshi Juan Carlos Frank y mi hija Melisa. Con los años fueron sumándose muchos chicos. Como cualquier arte marcial, el karate tiene mucha exigencia, disciplina, constancia, esfuerzo”, relató Castro.

Actualmente, hay dos dojos en Angaco y en San Martín y uno en Albardón. “Esta escuela creció bastante. El Karate nos transformó como familia y nos ayudó a sobrellevar las dificultades de la vida”.

Marcelo Castro junto a Frank y Jorgelina Pérez.

El Kyudokan llegó a la provincia con influencias del maestro Frank que, a su vez, trajo sus técnicas del gran maestro Kaicho Minoru Higa, una de las figuras más legendarias y respetadas del karate a nivel mundial a través del Dojo Shorin-Ryu Kyudokan, con sede en Okinawa (la cuna del karate). Minoru ha dedicado su vida a expandir el estilo Kyudokan por todo el mundo, siendo Argentina uno de los países donde esta escuela tiene raíces más profundas.

Para los karatekas de Angaco, San Martín y Albardón, Minoru Higa es la máxima autoridad viva. Las técnicas, los katas y la filosofía que Jorgelina Pérez usó para ganar el mundial en México provienen directamente de las enseñanzas de la familia Higa en Okinawa. Con el lema: “Kyudo Mugen”, que significa "el aprendizaje nunca termina", es la filosofía que guía a los alumnos de Kyudokan en la provincia.

En detalle

El sábado 11 la jornada comenzará a las 18:30 hs. y el domingo 12 será a las 09:30 hs. El Estadio Marta Orellana, queda en La Puntilla, San Martín. La entrada tiene 2.000 pesos para el público. Menores de 10 años no pagan. El evento será transmitido en vivo por FM Laser 91.1.

