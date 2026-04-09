La investigación judicial sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, incorporó nuevos datos vinculados al vuelo de regreso desde New York City hacia Argentina, en el marco de la comitiva oficial de la denominada “Argentina Week 2026”.

Según la documentación incorporada al expediente, el viaje se realizó en el vuelo DL 115, que partió el 14 de marzo de 2026 a las 22:25 desde el aeropuerto JFK y arribó a las 10:15 del día siguiente a Aeropuerto Internacional de Ezeiza, sin escalas intermedias.

El informe detalla que el costo total de los pasajes superó los 10.000 dólares. En particular, el ticket del funcionario fue de 4.910,35 dólares, mientras que el de su esposa, Bettina Angeletti, ascendió a 5.154,55 dólares.

En el caso del funcionario, la reserva aparece asociada a “Jefatura.gob.ar”, Cytric y la categoría de “misión oficial”. Su emisión fue el 24 de febrero de 2026, con asiento 1G y sin equipaje despachado. En tanto, el pasaje de Angeletti fue emitido el 25 de febrero, con asiento 1C y dos valijas despachadas.

La Justicia analiza ahora quién financió el ticket de la esposa del jefe de Gabinete, en el marco de la causa que investiga presunto enriquecimiento ilícito. El fiscal Gerardo Pollicita mantiene bajo revisión al menos 19 vuelos atribuidos a Adorni para determinar su carácter oficial o privado.

En ese contexto, el juez federal Ariel Lijo deberá resolver nuevos pedidos de la fiscalía, que incluyen el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Manuel Adorni y de su esposa, con el objetivo de acceder a información sobre cuentas, movimientos financieros y operaciones bancarias.

También se requirió información a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sobre la situación fiscal y patrimonial de ambos, además de documentación vinculada a la compra de un departamento en Caballito, escriturado en noviembre de 2025 por 230 mil dólares.

Desde el entorno del funcionario señalaron que Angeletti habría abonado su propio pasaje, mientras que el del jefe de Gabinete habría sido cubierto por la Jefatura de Gabinete por tratarse de una misión oficial. Esa versión forma parte de los elementos que ahora evalúa la Justicia.

La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien planteó presuntas inconsistencias en las declaraciones juradas del funcionario y un incremento patrimonial que deberá ser contrastado con la documentación en análisis.