Luego de que se confirmara que la Asociación de Pilotos Vallistos (Apiva) anunciara el Safari tras las Sierras 2026, DIARIO HUARPE se puso en contacto con Adolfo “Quito” Vega, protesorero de la institución, para conocer detalles de la competencia que se desarrollará del 6 al 15 de febrero en el departamento Valle Fértil.

La confirmación llegó tras semanas de versiones cruzadas, reuniones y acusaciones que ponían en duda la capacidad institucional de Apiva para estar al frente del evento. Según esas versiones, la asociación no tendría su documentación al día, algo que finalmente fue desmentido.

“Estamos muy contentos porque se reconoció que teníamos todos los papeles en orden y que podemos estar al frente de la organización”, aseguró Vega. “Por suerte todo eso se aclaró y vamos a ser nosotros los organizadores”, agregó.

Un circuito más largo

Uno de los puntos centrales de esta nueva edición será la modificación del circuito. Según adelantó Vega, la idea es hacerlo más atractivo para pilotos y público, ampliando su extensión.

“La idea es ampliarlo casi 10 kilómetros más”, explicó el dirigente, aunque rápidamente puso el foco en el aspecto ambiental. “Se va a ampliar, sin tocar el área protegida”, aseguró.

Este punto no es menor, ya que históricamente el trazado del Safari tras las Sierras ha sido motivo de polémica. En varias oportunidades, pilotos y organizadores intentaron volver al circuito original, que fue inhabilitado por la Secretaría de Ambiente por atravesar una zona de reserva natural.

Respeto por el área protegida

En este marco, Vega fue enfático al remarcar que el nuevo diseño del recorrido tendrá en cuenta esa restricción. “Reitero, el nuevo circuito que vamos a proponer no toca el área protegida”, sostuvo ante DIARIO HUARPE.

De todos modos, aclaró que el trazado definitivo todavía no puede hacerse público. “En estos días hemos estado recorriendo la zona por donde lo vamos a ampliar, pero todavía no puedo adelantar nada porque lo vamos a terminar de definir en comisión”, explicó.

Una vez que el circuito sea aprobado internamente, será presentado ante la Secretaría de Ambiente para su habilitación. “Cuando tengamos el ok de Ambiente lo haremos público”, indicó.

Trámites, permisos y fechas confirmadas

Según Vega, durante el transcurso de esta semana Apiva realizará las presentaciones formales ante los distintos organismos del Estado. Entre ellos, Ambiente, para la habilitación del circuito; la Secretaría de Deportes, para el apoyo económico y de sponsor; además del Municipio, Salud Pública, Policía de San Juan, Bomberos y otras áreas involucradas en la seguridad del evento.

En cuanto a las inscripciones, todavía no están abiertas. “Vamos a esperar tener todos los permisos y habilitaciones para luego abrirlas a todos los pilotos que quieran participar”, señaló.

Con la organización ya definida, desde Apiva confirmaron que las fechas del calendario serán del 6, 7 y 8 de febrero para motos y quads, mientras que los autos competirán los días 13, 14 y 15 del mismo mes.