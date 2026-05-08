San Expedito llega a la Peatonal con su campaña para techar el templo

La comunidad de Bermejo, departamento Caucete, decidió salir a la calle durante todo mayo para impulsar una de las etapas más importantes de la construcción del nuevo Templo de San Expedito. Con puestos instalados en plena Peatonal Rivadavia, los vecinos y devotos buscarán reunir fondos a través de la tradicional rifa “Pro Templo 2026”.

La iniciativa se desarrollará todos los sábados del mes, tanto en horario de mañana como de tarde, acercando la campaña solidaria al corazón de la Ciudad de San Juan para facilitar la participación de quienes no pueden viajar habitualmente hasta el santuario.

Desde la organización explicaron que el objetivo principal es sumar el apoyo de toda la comunidad sanjuanina para continuar con las obras del templo, que se ha convertido en un símbolo de fe y encuentro para miles de peregrinos que llegan cada año a Bermejo.

“Decidimos llevar la campaña directamente a la Ciudad para que más personas puedan colaborar con esta obra”, señalaron desde la comunidad.

El objetivo: avanzar con el techado del templo

Tal como adelantó DIARIO HUARPE a finales de marzo, los fondos recaudados estarán destinados exclusivamente a una etapa clave de la construcción: el techado del edificio.

Actualmente, las tareas avanzan sobre la nave central del nuevo santuario, considerada fundamental para consolidar la estructura general y permitir el avance de las siguientes etapas de la obra.

Además del techado, el proyecto contempla trabajos de terminación, decoración y la creación de espacios para actividades religiosas y sociales alrededor de la iglesia.

La comunidad sostiene que el nuevo templo no solo será un espacio destinado a la fe, sino también un punto de referencia para el encuentro social y espiritual de cientos de familias y visitantes.

Cómo colaborar

Quienes quieran colaborar podrán adquirir números de la rifa de manera presencial todos los sábados de mayo en la Peatonal Rivadavia. También podrán comunicarse con los organizadores al teléfono 2644168132.

La expectativa de los vecinos y devotos es que esta campaña solidaria permita acelerar las obras y acercar el sueño de ver finalizado el nuevo santuario de San Expedito en Bermejo.