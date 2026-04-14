El Gobierno de San Juan, a través del área de Cultura, abrirá una convocatoria para bailarines y bailarinas interesados en formar parte de la tradicional Gala Patria que se realizará en mayo, en el marco de los festejos por el 25.

La propuesta está dirigida a artistas mayores de 18 años, con sólida formación en danza contemporánea y conocimientos en folclore, quienes deberán contar además con disponibilidad horaria para participar de los ensayos y presentaciones programadas.

La inscripción se realiza de manera online a través del sitio del Teatro del Bicentenario, donde los postulantes deberán completar un formulario y cumplir con los requisitos establecidos para la audición.

Según se informó, la fecha límite para anotarse se extiende hasta mediados de abril, mientras que la audición será presencial y permitirá seleccionar a los bailarines que integrarán el elenco oficial del espectáculo.

La Gala Patria es uno de los eventos culturales más importantes del calendario sanjuanino y se realiza cada año con una puesta escénica que combina danza, música y elementos identitarios de la historia argentina.

Además, desde la organización destacaron que la convocatoria busca fortalecer el desarrollo artístico local, generar oportunidades para intérpretes de la provincia y promover la participación de la comunidad en producciones culturales de gran escala.

De esta manera, la iniciativa vuelve a posicionarse como una plataforma para visibilizar el talento sanjuanino, en una celebración que reúne tradición, arte y participación colectiva en una de las fechas más significativas del país.