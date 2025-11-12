La ministra de Educación, Silvia Fuentes, habló sobre la jornada capacitación institucional destinada a docentes, con el objetivo central de abordar los riesgos asociados a plataformas digitales como Roblox y los sitios de apuestas en el ámbito escolar. La iniciativa surge ante la creciente preocupación por la penetración de estos contenidos entre los estudiantes, particularmente del segundo ciclo de primaria y de nivel secundario.

Fuentes explicó que el internet escolar es un espacio pautado, donde "no se pueden abrir páginas ni redes sociales", concebido como un lugar para buscar conocimiento. En este contexto, los docentes tienen el rol de enseñar "en qué páginas son las que deben aprender los niños, o deben entrar si quieren buscar un conocimiento dentro de las redes". Sin embargo, la realidad fuera de la escuela es diferente. La ministra señaló que, si bien jurisdicciones como la Ciudad de Buenos Aires, Mendoza y Córdoba han logrado bloquear el acceso a Roblox, esta medida no es posible de implementar de manera generalizada, además de la dificultad para controlar lo que los estudiantes llevan en sus celulares. "Vuelvo a insistir en esto, en la responsabilidad de los padres", agregó.

Respecto a la problemática específica, la ministra fue enfática: "Es gravísimo lo que estamos viendo con Roblox, es gravísimo". No obstante, aclaró que el enfoque no se basa únicamente en la prohibición. "Pero nosotros, más que prohibir, por prohibir no sirve. Insisto siempre, creo que nuestra función como docentes es enseñar. Nosotros les decimos a los chicos, esa plataforma no sirve, no entren". Para fortalecer esta labor pedagógica, se ha organizado una capacitación con personal del ámbito judicial y de seguridad. "He ofrecido todo el Ministerio de Educación para hacer la jornada institucional, para mostrarles a los chicos por qué no", afirmó.

El otro eje crítico son las apuestas en línea. "Nos estafan a los grandes y bueno obviamente también pasa con eso", manifestó Fuentes, subrayando la necesidad de una "cuestión de responsabilidad tanto con los chicos desde la escuela".

Cómo se trabajará

La estrategia planteada es un trabajo en conjunto con el Ministerio de Seguridad y las fuerzas policiales, replicando el esquema de colaboración utilizado anteriormente para abordar amenazas de bombas en las escuelas. "Yo estoy siempre predispuesta a reunirme con el área que tengamos que hacerlo para que de alguna manera nosotros lleguemos a un buen puerto con esto. Todos debemos ser responsables de cuidar a nuestros chicos", declaró la ministra.

En la jornada de capacitación se explicará el accionar de las fuerzas de seguridad y los alcances legales de estos delitos. "Nos van a contar cómo trabajan, cómo están ya, cómo mostrar también eso a la gente, que ya hay gente presa por esto. O sea, es como hablamos de las computadoras, van a ir presos, no nos vamos a quedar", aseguró. Fuentes detalló su procedimiento personal al detectar una amenaza: "Yo principalmente encuentro en la red algo así, lo primero que se lo hago, Yo se lo mando al sector de seguridad, para que ustedes se den una idea. Esto no va a quedar así".

Finalmente, la ministra garantizó el compromiso del gobierno provincial con esta problemática. "Nosotros estamos haciendo una inversión muy grande desde el Ministerio del Gobierno en general, de la provincia. Un trabajo muy fuerte con esto para que tengamos personas que quieran malograr esta situación. Nosotros vamos a ser muy letales con esto", concluyó.