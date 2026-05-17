El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a elevar la tensión con Irán y advirtió que el tiempo para alcanzar un acuerdo nuclear “se está acabando”. En medio de las negociaciones estancadas entre Washington y Teherán, el mandatario aseguró que la República Islámica debe actuar “rápido” para evitar consecuencias mayores.

“Para Irán, el tiempo corre, y más les vale moverse, Y RÁPIDO, o no quedará nada de ellos”, escribió Trump en su red Truth Social. Luego reforzó el mensaje con otra frase breve y directa: “¡El tiempo es fundamental!”.

Las declaraciones llegaron después de una entrevista brindada a Fox News tras su viaje a China. Allí, el mandatario responsabilizó al gobierno iraní por la falta de avances en las conversaciones nucleares.

“Cada vez que se dialoga ellos aceptan todo y luego se retiran”, afirmó Trump. Según explicó, esa situación se repitió al menos en cinco oportunidades y terminó complicando la posibilidad de cerrar un entendimiento entre ambos países.

En paralelo, el presidente estadounidense publicó una imagen creada con inteligencia artificial en la que aparece sobre un mar agitado junto a barcos iraníes y la frase “ha sido la calma antes de la tormenta”. La publicación fue interpretada por medios internacionales como una señal de presión hacia Teherán y una advertencia sobre posibles medidas militares.

La tensión también estuvo presente en la agenda diplomática de Washington. Este domingo, Trump tenía prevista una conversación con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para analizar el conflicto con Irán y los resultados de su reciente gira internacional.

Mientras tanto, Irán presentó nuevas propuestas para intentar reactivar las negociaciones con Estados Unidos. El documento fue entregado al ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, en el marco de la mediación impulsada por Islamabad para sostener el frágil alto el fuego vigente desde el 8 de abril.

Según trascendió, el paquete combina un plan de 14 puntos elaborado por Teherán con las condiciones planteadas por Washington en las últimas semanas. Entre las exigencias estadounidenses figuran la entrega de uranio enriquecido al 60%, mantener activa una sola instalación nuclear y avanzar en el diálogo antes de cualquier alivio económico.

En ese contexto, la preocupación internacional crece por la posibilidad de una escalada militar en Medio Oriente. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, evitó confirmar cuáles serán los próximos pasos de la administración norteamericana, aunque aseguró que existen distintos planes preparados “si fuera necesario”.

Las declaraciones se producen en un escenario de alta incertidumbre, con negociaciones debilitadas y un cese de hostilidades que muestra señales de fragilidad.