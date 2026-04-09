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San Juan tendrá representantes en la Liga Argentina de Pádel menores en Córdoba
POR REDACCIÓN
La Liga Argentina de Pádel de Menores no da respiro y, tras un gran arranque en Catamarca, este fin de semana desembarca en la ciudad cordobesa de San Francisco. Con una convocatoria masiva de 257 parejas de distintos puntos del país, la delegación de San Juan dice presente con ocho representantes que buscarán dejar la bandera provincial en lo más alto.
La competencia se desarrollará en cinco clubes como Superdomo, Net Pádel, Blú, Padel X 4 y Antártida Argentina, bajo una modalidad de puntaje que premia la regularidad. En esta segunda cita, los sanjuaninos llegan con el envión de los buenos resultados obtenidos en la fecha inaugural. Tendrá representantes de Rawson, Rivadavia, Albardón, Valle Fértil y Media Agua.
El certamen nacional concentra a los futuros profesionales del país. El sistema de competencia, que consta de nueve fechas anuales, exige un alto rendimiento físico y mental para los chicos, quienes en esta oportunidad deberán enfrentar a potencias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires.
Los cruces de los sanjuaninos
La actividad para nuestros representantes arranca este viernes 10 de abril con una agenda cargada:
- Yaser Naím Deche (Rawson) y Francisco Ormeño (Rivadavia): Los campeones de la Sub 14 B en Catamarca debutan a las 11:15 en el club Antártida ante la dupla Zaurín-Moreno.
- Oriana Zamira Giménez: Junto a la chaqueña Emily Duarte, jugará en Sub 16 A Damas. Debutan a las 10:00 en Pádel X 4.
- Julieta Gómez (Media Agua): En dupla con Alma Rivas (Buenos Aires), juega en Sub 14 A Damas a las 10:00 en Net Pádel.
- Amir Giménez (Albardón): Junto al riojano Thiago Carrizo, debuta en Sub 12 a las 9:00 en Pádel X 4.
- Giuliano Gordillo (Rawson): Junto a Simón Álvarez (Buenos Aires), juegan en Sub 12 a las 15:00 en Club Blú.
- Jorge Castro Ribes (Valle Fértil): Junto a Elías Villegas (La Rioja), debutan en Sub 16 a las 12:30 en el club Antártida.
- Benjamín Peze (San Juan): Junto a Jonás Frías (Pergamino), compiten en Sub 14 B desde las 10:00 en Pádel X 4.