La Liga Argentina de Pádel de Menores no da respiro y, tras un gran arranque en Catamarca, este fin de semana desembarca en la ciudad cordobesa de San Francisco. Con una convocatoria masiva de 257 parejas de distintos puntos del país, la delegación de San Juan dice presente con ocho representantes que buscarán dejar la bandera provincial en lo más alto.

La competencia se desarrollará en cinco clubes como Superdomo, Net Pádel, Blú, Padel X 4 y Antártida Argentina, bajo una modalidad de puntaje que premia la regularidad. En esta segunda cita, los sanjuaninos llegan con el envión de los buenos resultados obtenidos en la fecha inaugural. Tendrá representantes de Rawson, Rivadavia, Albardón, Valle Fértil y Media Agua.

El certamen nacional concentra a los futuros profesionales del país. El sistema de competencia, que consta de nueve fechas anuales, exige un alto rendimiento físico y mental para los chicos, quienes en esta oportunidad deberán enfrentar a potencias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires.

Los cruces de los sanjuaninos

La actividad para nuestros representantes arranca este viernes 10 de abril con una agenda cargada: