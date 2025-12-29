San Juan lanza un plan de cuotas para que bodegas y agroindustrias paguen la energía eléctrica

El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, puso en marcha un nuevo programa de financiamiento denominado “Aportes Reembolsables de Aliento a la Actividad Productiva”. La iniciativa está específicamente diseñada para empresas agroindustriales electrointensivas de carácter estacional, con el objetivo de aliviar la carga financiera que representan los elevados costos de energía eléctrica durante sus períodos de máxima producción.

¿A quiénes está dirigido el beneficio?

El programa está orientado a sectores cuyos ciclos productivos concentran un alto consumo de energía en meses específicos, generando picos significativos en sus facturas. Entre las actividades beneficiadas se encuentran:

Bodegas y viñedos (durante la vendimia y proceso de elaboración).

Frigoríficos.

Plantas mosteras.

Otros establecimientos agroindustriales con patrones de consumo estacional similares.

El período crítico cubierto por el plan abarca principalmente los meses de enero, febrero, marzo y abril, coincidiendo con la temporada alta de muchas de estas industrias.

¿Cómo funciona el mecanismo?

La operatoria es clara y está regulada por decreto:

Inscripción: Las empresas interesadas deben inscribirse en la Dirección de Desarrollo Vitivinícola, dependiente de la Secretaría de Agricultura del Ministerio de Producción. Financiamiento: Una vez adheridas, el Gobierno provincial financiará directamente el pago de los picos de consumo ante las distribuidoras de energía (EDESA y otros), utilizando recursos del Fondo Provincial de Energía Eléctrica. Pago en cuotas: Las empresas, en lugar de afrontar la factura elevada en un solo pago, podrán abonar su deuda en seis cuotas mensuales y consecutivas al Estado provincial.

Objetivos y alcance de la medida

Las autoridades provinciales aclararon que no se trata de un subsidio, sino de un esquema de financiamiento blando o reembolsable. El objetivo principal es brindar previsibilidad y estabilidad financiera a las PyMEs del sector, evitando que los fuertes desembolsos por energía afecten negativamente su flujo de caja en el momento más crucial de producción.

“Esta herramienta permite distribuir en el tiempo los costos asociados a los picos de consumo, dándole aire a las empresas en su temporada alta”, explicaron desde el Ministerio de Producción.

Un aspecto clave del programa es su sostenibilidad: una vez que las empresas completan el pago de las seis cuotas, los fondos reingresan al Fondo Provincial, garantizando la continuidad del programa para futuras temporadas y beneficiando a más actores de la cadena agroindustrial.

Impacto esperado y recepción

Se espera que la medida sirva como un amortiguador clave para los márgenes operativos de las empresas, que suelen verse fuertemente presionados por la tarifa energética. Para el sector vitivinícola, en plena preparación de la vendimia, el anuncio llega en un momento estratégico, permitiendo una mejor planificación económica.

Información para acceder al beneficio: