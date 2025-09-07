El plan Garrafa Hogar llegó a más de 8.000 familias sanjuaninas en los últimos cuatro meses, según informó el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación. La iniciativa provincial permite acceder a un insumo básico durante la temporada invernal a precios accesibles: 15.000 pesos la garrafa de 10 kilos y 25.000 la de 15 kilos.

El beneficio representa una reducción cercana al 40% respecto de los valores de mercado y funciona bajo la modalidad de “garrafa vacía por llena”, siempre que los envases se encuentren en condiciones para ser recargados.

El operativo, coordinado por la Dirección de Defensa al Consumidor junto a empresas mayoristas, recorrió todos los departamentos de la provincia en cuatro oportunidades, garantizando el acceso en igualdad de condiciones a cada vecino.

Septiembre será el último mes de distribución y el cronograma prevé nuevas entregas en Albardón, Pocito, Iglesia, Capital y Rivadavia. El jueves 11 no habrá operativo por tratarse de un feriado provincial.

Cronograma de entregas

Lunes 8 de septiembre – Albardón

9.00 hs. a 11.00 hs.: Parque Latinoamericano, calle Sarmiento, Villa San Martín.

11.30 hs. a 13.30 hs: Barrio Esperanza, calle La Laja, frente a la Escuela Vicente López.

Martes 9 de septiembre – Pocito

9.00 hs. a 13.00 hs.: Operativo San Juan Cerca, en la Escuela José Rudecindo Rojo.

Miércoles 10 de septiembre – Iglesia

10.00 hs. a 11.00 hs.: Unión Vecinal de Rodeo, calle Santo Domingo, localidad de Rodeo.

11.30 hs. a 12.30 hs.: Club Deportivo Pismanta, calle Principal s/n, localidad Las Flores.

13.00 hs. a 14.00 hs.: Obrador municipal, Villa Iglesia.

Jueves 11 de septiembre

Feriado provincial – Sin operativo.

Viernes 12 de septiembre – Capital y Rivadavia

Capital:

9.00 hs. a 12.00 hs.: Plaza Manuel López, Villa Carolina (EE. UU. y lateral de Circunvalación).

Rivadavia: