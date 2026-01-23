Para que la bandera del rock siga flameando junto al viento, las bandas emergentes sanjuaninas tendrán por fin un espacio para expresarse, consolidar una comunidad y fortalecerse en lo musical. Como una iniciativa de los propios músicos independientes, llega San Juan Rockea 2026, la primera edición que reunirá a 24 agrupaciones que harán explotar el escenario.

De la mano de la banda local Poder Civil, asume el rol de productora de este evento, junto a un numeroso equipo de colaboradores, pondrán en marcha esta celebración que se realizará en dos etapas, la primera será el domingo 15 de febrero y la segunda, el 22 de febrero, ambas fechas a partir de las 18 hs. en el predio de Saturno Parrilla Bar (Calle Catriel y Cale Oro - Chimbas).

En contacto con DIARIO HUARPE, Matías Verón vocalista de la banda anfitriona comentó sobre la necesidad de los rockeros locales tengan un espacio propio para tocar. “Llevar a escena 24 bandas de la provincia, es impresionante y lo que nos mueve a trabajar en esto, es encender y darle vida a la escena sanjuanina del rock, con un espacio que se merece, tocando un buen sonido y un lugar cómodo para la gente que venga a escuchar”, expresó el músico. “Con este encuentro, se dará la condición necesaria para confraternizar y relacionarse mutuamente”, agregó el cantante de Poder Civil.

Poder Civil, la banda sanjuanina es quien organiza, produce e invita a sus pares a celebrar este novedoso ciclo.

Además, como desencadenante, este festival servirá puertas adentro para que entre los músicos puedan afianzar lazos entre sí. “Hay bandas que son debutantes, que apenas tienen 18 años y otros que están más maduros. Habrá muchos estilos como el heavy rock, punk, fusión, reggae y alternativo. Además, bandas que hacen covers de Guns N' Roses y de Nirvana”, señaló Matías.

El show será conducido por Cristian Villalba y Mariu Figueroa. La grilla de las bandas elegidas está conformada por: Ether, ‎Masled, Poder Civil, ‎Nuevo Poder, ‎Akela Vrakio, ‎Lank, ‎Devorador de Héroes, ‎Zonda, ‎Salvajada, ‎Ambar (Tributo a Guns N' Roses), Los Grises, ‎Viejo Transistor, Handall, ‎Plan o Culto (tributo a Red Hot Chili Pepers y Audioslave), ‎Mavek, ‎Buena Cacería, ‎Tres Tiros (tributo a Nirvana), ‎Fermental, Santa Carola, Desiertos, Beor, ‎Hipnótica, ‎Tarman y ‎Yo soy yo.

La venta de entradas será por boletería en el local a $10.000. Para las anticipadas, $8.000. Se pueden adquirir también de manera particular contactando a los músicos de cada banda participante. Consultas: 2645416415. El festival inicia a las 18 hs. Cada grupo tendrá aproximadamente unos 40 minutos de recital.