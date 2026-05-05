La provincia de San Juan será parte de uno de los eventos ambientales más convocantes del mundo. El próximo 9 de mayo, los parques nacionales Parque Nacional El Leoncito y Parque Nacional San Guillermo serán sede de una nueva edición del Global Big Day, una iniciativa internacional que reúne a miles de personas para registrar aves en distintos puntos del planeta durante 24 horas.

La propuesta es gratuita y abierta a todo público, sin necesidad de contar con experiencia previa. Sin embargo, quienes deseen participar dentro de los parques deberán inscribirse con anticipación, ya que los cupos son limitados.

Cómo participar del evento mundial

El Global Big Day invita a cualquier persona interesada en la naturaleza a convertirse en observador por un día. Para sumarse, es necesario crear una cuenta gratuita en la plataforma eBird, disponible tanto en su sitio web como en versión móvil.

La consigna es simple: salir a observar aves —desde un parque, una reserva natural, el patio de una casa o incluso un balcón—, identificar las especies vistas o escuchadas y cargarlas en la aplicación.

Durante la jornada, que se desarrolla en simultáneo en más de 200 países, los participantes pueden compartir sus registros en redes sociales utilizando el hashtag #GlobalBigDay.

Actividades en El Leoncito

En el Parque Nacional El Leoncito, el evento se realizará el sábado 9 de mayo entre las 7.30 y las 15.00. El punto de encuentro será la Intendencia del parque, ubicada en calle San Martin oeste 223, Barreal, San Juan.

La actividad es de baja dificultad y está pensada para todo público. Se organizarán salidas guiadas para la observación de aves y habrá traslados desde Barreal para quienes lo requieran, con inscripción previa obligatoria.

Desde la organización recordaron que los interesados deben reservar su lugar con anticipación a través de los canales oficiales del parque: 264 6304495 o escribir a

Propuesta en San Guillermo

Por su parte, el Parque Nacional San Guillermo ofrecerá una experiencia más intensiva. Las actividades comenzarán el viernes 8 de mayo y continuarán el sábado 9, con recorridos de observación durante la madrugada y el día.

En este caso, la propuesta tiene un nivel de dificultad alto y está orientada a quienes buscan una experiencia más exigente en un entorno natural de gran valor ecológico. Las salidas estarán acompañadas por guías del parque y también requieren inscripción previa. Para más información y/o inscripción previa contactarse a: E-mail: o telefónicamente al (02647) 15406307 o en calle La Colonia s/n (5465), Rodeo, departamento de Iglesia.

Qué es el Global Big Day

El Global Big Day es una jornada internacional que se celebra cada segundo sábado de mayo. Durante 24 horas, aficionados, científicos y familias enteras se movilizan con un objetivo común: registrar la mayor cantidad posible de especies de aves.

El evento es organizado por el Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell y se apoya en la plataforma eBird, considerada la mayor base de datos de ciencia ciudadana sobre biodiversidad a nivel global.

Ciencia ciudadana y conservación

Más allá de su carácter recreativo, el Global Big Day cumple un rol clave en la generación de información científica. Los datos recolectados permiten a investigadores analizar patrones migratorios, cambios en las poblaciones de aves y el impacto del cambio climático en los ecosistemas.

Desde su primera edición en 2015, el evento no ha dejado de crecer. En aquella oportunidad se registraron más de 6.000 especies en más de 100 países. Hoy, la participación supera ampliamente esas cifras y se ha convertido en un verdadero termómetro de la salud ambiental del planeta.

Argentina, un territorio privilegiado para las aves

Con más de 35 parques nacionales involucrados, Argentina se posiciona como uno de los países con mayor potencial para esta actividad. Su diversidad de ecosistemas —que abarca desde humedales hasta zonas de montaña— permite albergar una enorme variedad de especies.

En este contexto, San Juan ofrece escenarios únicos para el avistaje, combinando paisajes de altura con una biodiversidad que invita a descubrir y valorar el patrimonio natural.

El Global Big Day no solo promueve la observación de aves, sino también el turismo sustentable, la educación ambiental y la participación comunitaria. Una oportunidad para mirar el cielo con otros ojos y contribuir, desde lo cotidiano, al conocimiento y la conservación de la naturaleza.