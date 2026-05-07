San Juan será escenario de un evento deportivo de alto nivel con la llegada de una competencia de mountain bike en modalidad olímpica XCO que incluirá puntos UCI y definirá la Copa Argentina. La información fue confirmada por el organizador Nicolás Pérez, quien brindó detalles sobre la magnitud del evento, la participación de atletas destacados y el cronograma previsto para el fin de semana del 9 y 10 de mayo.

Según explicó Pérez a DIARIO HUARPE, “se vienen dos fechas muy importantes porque es la coronación de la Copa Argentina y también del campeonato regional, a lo que se suma el atractivo de otorgar puntos UCI”. Este aspecto marca el regreso de pruebas internacionales a la provincia tras varios años sin competencias de este nivel.

El organizador precisó que la disciplina será el Cross Country Olímpico, conocida como XCO. “Es un circuito cerrado con múltiples dificultades técnicas como saltos, peraltes y sectores de rocas, lo que exige un alto nivel físico y técnico”, señaló.

Participación de elite y presencia local

El evento contará con competidores de primer nivel, incluyendo a los cinco mejores corredores del país en la categoría elite. También se destacó la presencia de la sanjuanina Inés Gutiérrez, reciente campeona argentina. “Van a venir representantes muy fuertes en sub-23 y junior, y San Juan tendrá corredores destacados en esas categorías”, afirmó Pérez.

Además, subrayó que algunos de los participantes competirán luego en Europa. “Dos de los pilotos que corren acá viajan directamente a una fecha de la Copa del Mundo, lo que demuestra la jerarquía del evento”, agregó.

Cronograma y acceso al público

La competencia se desarrollará en el Parque Quebrada de Zonda, con epicentro en el Monumento al Ciclista. El sábado comenzará a las 11 con la prueba Short Track, seguida por categorías máster y un festival infantil. El domingo se disputarán las mangas principales, con cierre a las 12 con las categorías elite, sub-23 y junior.

El acceso será libre y gratuito. “Es un evento pensado para toda la familia, con un circuito que permite ver gran parte del recorrido caminando pocos metros”, explicó el organizador.

Sistema de premios y categorías

En total habrá 14 categorías en varones y 14 en mujeres, con premiación para los tres primeros de cada una bajo el sistema olímpico. Las categorías formativas tendrán un enfoque participativo, especialmente en el festival infantil, donde todos los chicos recibirán reconocimiento sin carácter competitivo.

Las competencias oficiales comenzarán desde los 10 años, consolidando una estructura que busca fomentar el desarrollo deportivo desde edades tempranas.

El esfuerzo detrás de la organización

El armado del circuito y la logística demandaron meses de trabajo sostenido. Pérez explicó que las tareas comenzaron a mediados de enero y se realizaron en gran parte de forma manual. “El esfuerzo es muy grande, se trabaja con herramientas básicas en un circuito de cuatro kilómetros que se acondiciona completamente”, indicó.

También detalló el proceso de construcción de obstáculos. “Los saltos se hicieron trasladando tierra en camionetas y trabajando a pala durante semanas, lo que implicó un esfuerzo físico muy importante”, sostuvo.

Finalmente, señaló que la continuidad del evento dependerá de múltiples factores. “Es un trabajo que realizo prácticamente solo, por lo que la decisión de repetirlo dependerá de la convocatoria y del balance final”, concluyó.