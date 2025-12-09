La incertidumbre que mantuvo en vilo a cientos de crianceros chilenos llegó a su fin este martes, luego de que se destrabara el proceso que autoriza el ingreso del ganado caprino a los campos cordilleranos de San Juan para las Veranadas 2025-2026. La firma del acta binacional, un documento clave cuya ausencia había demorado el avance del operativo, habilita formalmente el traslado de animales hacia territorio sanjuanino y permite iniciar los trámites administrativos a partir del 10 de diciembre.

El acuerdo se confirmó luego de varias jornadas de revisión entre autoridades argentinas y chilenas. Según detalló al diario El Día, el delegado presidencial de la Región de Coquimbo, Galo Luna, el Gobierno Regional aportará 350 millones de pesos chilenos para cubrir los costos administrativos que exige San Juan para permitir el ingreso de los animales. Este monto será canalizado a través de la Subsecretaría de Agricultura de Chile, que al cambio oficial de este martes 9 de diciembre, representa un total de $542.583.650 argentinos.

Publicidad

En tanto, los crianceros deberán asumir el segundo componente del costo: el derecho de talaje, que debe pagarse directamente a los propietarios de los predios sanjuaninos donde permanecerá el ganado durante la temporada estival.

El acta que destrabó el proceso

La preocupación venía en aumento desde la semana pasada, cuando asociaciones caprinas denunciaban retrasos e indefiniciones respecto del inicio de las veranadas. El avance estaba detenido por la falta de un documento formal desde Argentina, lo que impedía iniciar el traslado de los animales hacia la alta cordillera.

Publicidad

Finalmente, el documento fue rubricado tras una intensa agenda de negociaciones. “Logramos firmar el acta después de un arduo trabajo. Revisamos punto por punto lo requerido para que el proceso se realizara de manera segura y regulada. Acogimos los requerimientos de Argentina y ya firmamos el acuerdo”, explicó Luna.

El convenio establece que el pago administrativo exigido por el Gobierno de San Juan será financiado con recursos públicos chilenos. “Hay un pago administrativo que se hace al Gobierno de San Juan por los gastos asociados al traspaso del ganado. La supervigilancia del sector Agricultura será cubierta por el Gobierno Regional. Ese es el único aporte del Estado: 350 millones”, puntualizó.

Publicidad

Sin embargo, el derecho de talaje —un monto independiente del trámite administrativo— continuará siendo responsabilidad exclusiva de los crianceros, quienes deberán abonar directamente al propietario del campo sanjuanino donde veraneará el ganado.

Las razones de la demora

Consultado por los retrasos, Luna descartó que se hubiera tratado de nuevas exigencias impuestas por Argentina. Aclaró que el proceso se había demorado debido a revisiones internas del propietario de uno de los predios claves, identificado como San Pablo.

“Más que exigencias, se demoraron en entregar el primer borrador porque pasó por varias revisiones del dueño del predio. Estuvimos trabajando el fin de semana en detalles y fechas. Eran cosas menores vinculadas a procedimientos de pago del peaje. Estaba acordado, pero sin el documento era difícil anunciarlo”, detalló.

De esta manera, el convenio quedó finalmente formalizado y permitirá avanzar sin más trabas en los preparativos del operativo de veranadas.

Inicio formal

Con el acta ya oficializada, el proceso administrativo se pondrá en marcha de inmediato. El delegado presidencial confirmó que este 10 de diciembre se habilitarán las ventanillas únicas en San Juan, paso indispensable para iniciar la circulación del ganado caprino hacia la zona cordillerana.

“Desde el día 10 podemos habilitar las ventanillas únicas para iniciar el proceso de veranadas para la subida de los crianceros”, afirmó Luna, quien también se comprometió a compartir el documento oficial con las asociaciones de crianceros durante la misma jornada.

La habilitación de las veranadas marca así el inicio de un período clave para cientos de familias dedicadas a la ganadería caprina, que cada año dependen de los pastos de altura ubicados del lado argentino para sostener su actividad productiva.