La Copa Argentina continuará este miércoles con un partido que se jugará en un horario más que llamativo: Aldosivi se enfrentará a San Martín de San Juan a las 13.30. Sí, apenas pasado el mediodía. La cita será en Caseros, en el estadio de Estudiantes. El ganador de este cruce irá con Vélez en la siguiente ronda.

Hasta acá, son 29 los equipos que pasaron de fase: Patronato, Defensa y Justicia, Huracán, Estudiantes LP, Centro Español, Excursionistas, Claypole, Racing, Chaco For Ever, River, Argentinos, San Lorenzo. Independiente, Boca, San Martín de Tucumán, Villa Mitre, Colón, Belgrano, Platense, Almagro, Barracas Central, Colón, Estudiantes de Río Cuarto, All Boys, Central Córdoba, Rosario Central, Talleres, Vélez e Instituto. Y ya hay 13 cruces definidos para los 16 avos de final.