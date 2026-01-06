San Martín de San Juan comenzó su pretemporada 2026 este lunes en la cancha auxiliar del estadio Hilario Sánchez, dando inicio a un ciclo marcado por la renovación del plantel y la llegada de un nuevo director técnico, Ariel Martos.

El primer día de entrenamiento contó con la presencia del capitán Matías Borgogno, Sebastián “Pulpito” González y una importante cantidad de juveniles de la cantera, quienes se suman al proceso de reconstrucción del equipo tras el descenso reciente. Entre los jóvenes destacan Santiago Barrerra, Nicolás Jorquera y Maximiliano Galván.

El plantel de San Martín realizó una intensa jornada de acondicionamiento físico y ejercicios intermitentes en la primera jornada de pretemporada.

Durante la jornada, los futbolistas realizaron trabajos de acondicionamiento físico, ejercicios intermitentes y finalizaron con estiramientos, supervisados por el preparador físico del club. La actividad marca el inicio de un plan de entrenamiento que se extenderá durante aproximadamente un mes.

Del plantel que disputó la temporada pasada, regresaron algunos jugadores como el arquero Maxi Velazco, Dante Álvarez, Nicolás Pelaitay, Sebastián González, Matías Borgogno, Sebastián Jaurena y Julián Marccio. Además, se sumaron refuerzos recientes: Facundo Nadalin, Federico Murillo, Manuel Cocca, Hernán Zuliani, Gabriel Hachen, Ramiro Rumbolo, Axel Salcedo y Carlos Lattanzio.

El nuevo DT de San Martín, Ariel Martos.

Martos adelantó que en los próximos días se programarán partidos amistosos contra equipos locales y de otras provincias, con el objetivo de comenzar a dar forma futbolística al nuevo San Martín.