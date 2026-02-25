El jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, acompañado por el secretario de Comunicación Javier Lanari, recibió este martes en la Casa Rosada al Grupo de los 6 (G6), integrado por representantes de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Unión Industrial Argentina (UIA). El encuentro se dio en la pre-votación del proyecto de reforma laboral en el Senado, que el Gobierno busca que se convierta en ley antes del acto de inauguración de sesiones ordinarias.

En la reunión se analizaron las perspectivas económicas y productivas del país y se dialogó en torno al avance de la reforma laboral, tema central en la agenda oficialista y que podría definirse en la Cámara alta este viernes. Los empresarios expresaron su respaldo general a la reforma laboral, considerándola un paso hacia la modernización del marco laboral para fomentar la actividad y la creación de empleo, y respaldaron el plan económico del Gobierno.

Además del debate legislativo, los representantes del G6 llevaron al encuentro las realidades de cada sector empresarial, destacando el impacto de ciertas medidas económicas y planteando pedidos adicionales, como la reducción de cargas impositivas que afectan la competitividad y la generación de empleo en varios rubros.

Desde las cámaras empresarias, se subrayó la vocación de diálogo institucional con las autoridades nacionales y el compromiso con el desarrollo sostenible, la creación de empleo, la generación de crédito y el fortalecimiento del sector productivo argentino. También coincidieron en la necesidad de seguir trabajando de manera articulada entre el sector público y privado para consolidar el crecimiento económico y mejorar las condiciones de vida de la población.

El contexto de la reunión estuvo acompañado por datos oficiales positivos de la actividad económica reciente, como un crecimiento acumulado de 4,4 % en 2025 según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), lo que el Ejecutivo celebró como respaldo al rumbo macroeconómico planteado.

El encuentro del G6 con Adorni refleja un momento clave de diálogo entre el Gobierno y los principales actores del sector productivo, en un tramo decisivo del debate por la reforma laboral y otras iniciativas legislativas que impactan directamente en el clima económico y laboral del país.