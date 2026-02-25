Un hombre de 44 años fue detenido en San Juan luego de ser sorprendido circulando en una motocicleta que había sido denunciada como robada en noviembre de 2025. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Subcomisaría Villa Hipódromo.

El hecho se registró cuando la víctima reconoció su motocicleta Zanella 100cc mientras era conducida por Nievas en inmediaciones de calle Arenales y Conector Sur. Ante esta situación, dio aviso a la Policía, que de inmediato desplegó un operativo en la zona.

Al advertir la presencia policial, el conductor intentó darse a la fuga, pero fue interceptado a pocas cuadras, en la intersección de calles Doctor Ortega y Paula A. de Sarmiento. Una vez reducido, los uniformados le solicitaron la documentación del rodado.

Según informaron fuentes policiales, el sujeto no pudo acreditar la propiedad de la motocicleta ni justificar su tenencia. Tras verificar los datos, se constató que el vehículo registraba pedido de secuestro por haber sido sustraído meses atrás en el departamento Rawson.

En el procedimiento también se secuestraron diversos objetos que transportaba el detenido, entre ellos herramientas y prendas de vestir, que quedaron a disposición de la Justicia.

Intervino el ayudante fiscal, doctor Germán Cuk, de la Unidad Fiscal de Flagrancia, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia por el delito de encubrimiento. El detenido permanece a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones correspondientes.