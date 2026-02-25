Tres hombres fueron detenidos en la mañana de este martes en Avenida Libertador Oeste, en Capital, acusados de protagonizar un robo agravado en una vivienda. El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Comisaría 4ª tras un llamado que alertó sobre el ilícito.

Según informaron fuentes policiales, el hecho se registró alrededor de las 9:31, cuando personal policial acudió al domicilio señalado por una denuncia que advertía movimientos sospechosos y un posible robo en curso.

Al arribar al lugar, los uniformados observaron a tres sujetos sobre el techo de la vivienda, mientras otro intentaba violentar la puerta de ingreso. La rápida intervención permitió reducir y aprehender a los involucrados en el lugar.

Los detenidos fueron identificados como Alejo, Kappes y Zamora. En su poder transportaban diversos efectos que luego fueron reconocidos por dos damnificados como de su propiedad.

En el sitio se hizo presente el ayudante fiscal, doctor Gustavo Mendoza, quien dispuso el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia y caratuló el hecho como Robo Agravado por Escalamiento.

Los acusados quedaron a disposición de la Unidad Fiscal de Flagrancia, mientras continúan las actuaciones judiciales correspondientes.