San Martín recibe al Santo tucumano en busca de volver al triunfo

San Martín de San Juan afrontará un compromiso clave este viernes cuando reciba a San Martín de Tucumán desde las 21.30 en el estadio Hilario Sánchez, por la sexta fecha de la Primera Nacional. El equipo sanjuanino buscará volver al triunfo luego de dos derrotas consecutivas.

El conjunto dirigido por Ariel Martos llega con la necesidad de sumar de a tres para recuperar terreno en el campeonato. Enfrente tendrá a un rival que se mantiene invicto y que cuenta con Andrés Yllana como entrenador, un nombre conocido para el entorno del fútbol sanjuanino.

El encuentro tendrá varios condimentos, tanto por el presente de ambos equipos como por los antecedentes entre los protagonistas. San Martín intentará hacerse fuerte en Concepción, donde contará con el respaldo de su público.

Para este partido, el Verdinegro confirmó su formación con Díaz Roble, Osores, Zuliani, Murillo, Mercado, Cocca, Juncos, Acosta y Rossi Lattanzio.

En cuanto al arbitraje, Juan Nebietti será el encargado de dirigir el encuentro. Estará acompañado por Sebastián Osudar como asistente número uno y Emanuel Serrale como asistente dos, mientras que Luis Martínez se desempeñará como cuarto árbitro.

Con este panorama, San Martín buscará cortar la racha negativa y sumar puntos importantes ante un rival directo, en un duelo que puede marcar un punto de inflexión en su campaña.