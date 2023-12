Este lunes 18 se cumple un año de la gesta historia de la Scaloneta en Qatar trayendo la deseada copa del mundo a la Argentina, un anhelo incesante desde México 1986. DIARIO HUARPE recorrió la peatonal de Capital y Plaza 25 de Mayo y habló con los sanjuaninos que contaron sus promesas, cábalas y recuerdos a un año de la gloria eterna.

El que más se endeudó fue un joven que hizo tres promesas y aún le queda pendiente una, “me tuve que teñir la cabeza y después me tuve que rapar y ahora me queda por cumplir la última, tengo que tatuarme la copa”.

Sin embargo, con la camiseta puesta, otro joven recordó aquel momento con tristeza e hizo una promesa que le cambio la vida, “estuve internado para el mundial, me estaba recuperando por consumo de droga. Fue un antes y un después en mi vida, me perdí todo el mundial y es feo, es algo que no volvería a repetir”.

Al respecto agregó, “prometí dejarme de drogar, mi recuerdo de ese momento es que la pase lejos de mi familia, en un lugar en donde no tenía que estar y perder a todas las personas que tenía cerca por lo que estuve haciendo mal”.

“No hice una promesa pero me gusto haber salido campeón”, dijo un muchacho que recordó haber pasado parte de la celebración solo, “lo estaba viendo con unos amigos pero me dejaron solo cuando salimos se vinieron para la Plaza 25, hice dedo para que me trajeran y me acerque por acá a festejar”.

No todos los festejos terminaron bien, “fundí un motor, me acuerdo. Salí a festejar andando en la moto y fundí el motor de tanto acelerar”, agregó un chico.

Algunos con la familia, otros solos y otros lo vivieron trabajando. Este es el caso de un sanjuanino quien rememoró emotivamente aquel momento, "promesas no cumplí pero tengo recuerdos hermosos, estaba trabajando en gasoducto Néstor Kirchner como mis compañeros y fue hermoso. Armamos todo en el comedor y fuimos unas 400 personas. Fue impresionante”.