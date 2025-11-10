La ciudad de Frías, en Santiago del Estero, amaneció sacudida tras la aparición del cuerpo de Emilse Camila Barrera, una joven de 18 años que fue encontrada sin vida en un sector descampado cercano a la Ruta Nacional 157. El hallazgo se produjo cuando un hombre de 63 años, que caminaba por la zona, divisó el cuerpo y alertó de inmediato a la Policía. Al arribar, personal de la División Homicidios constató que la joven presentaba un golpe en el rostro y rastros de sangre, lo que motivó que la fiscal de turno, Natalia Simoes, ordenara preservar la escena y disponer la autopsia para determinar la causa de muerte.

El operativo se extendió durante varias horas, con la intervención de peritos forenses, personal policial y el equipo de la fiscalía, que recolectó evidencias, tomó fotografías, levantó rastros y recabó testimonios de vecinos de la zona. Aunque la fiscalía trabaja con estricta reserva, no se descarta ninguna hipótesis y se esperan los resultados de la autopsia para precisar la hora y el mecanismo de muerte. También se analizan cámaras de seguridad y comunicaciones telefónicas para reconstruir los movimientos de Emilse en las horas previas.

En un giro de la investigación, en las últimas horas fue detenido R.P., quien se convirtió en el principal sospechoso. De acuerdo con fuentes judiciales, el hombre habría mantenido un encuentro con la joven antes de su desaparición. Si bien reconoció haber estado con Emilse, su declaración presentó inconsistencias y algunos indicios recolectados en el lugar, junto a testimonios de terceros, motivaron su detención preventiva mientras se avanza en el análisis de nuevas pruebas.

Paralelamente, la fiscalía investiga otras líneas. Una de ellas involucra a una mujer que habría actuado como intermediaria para conseguirle clientes a Emilse en presuntos encuentros sexuales. También se analiza el rol de un vecino del barrio Banda Verde, dueño de la vivienda donde la joven habría sido vista por última vez. Ambos nombres surgieron en declaraciones que serán contrastadas con las pericias en curso.

La causa sigue en pleno desarrollo y los investigadores esperan que los exámenes forenses y la reconstrucción de los últimos movimientos de la joven permitan esclarecer el hecho en las próximas horas.