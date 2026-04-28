El gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, anunció el pago de un bono extraordinario de 600.000 pesos para los empleados de la administración pública provincial en el marco del Día del Trabajador. La medida se acreditará el 30 de abril y busca reforzar el poder adquisitivo en un contexto económico complejo.

El anuncio se realizó durante el mensaje anual del mandatario ante la Legislatura, donde presentó un paquete de medidas económicas orientadas a sostener los ingresos del sector estatal y dinamizar la economía local.

Además del bono principal, el gobierno provincial confirmó el pago de un “bono aguinaldo” de 1.200.000 pesos, que será abonado en dos cuotas de 600.000 durante los meses de junio y julio. También se mantendrá el bono de fin de año, que se pagará en tres tramos, aunque aún no se definieron los montos.

En paralelo, se ratificó el cronograma habitual de pago de salarios correspondientes a abril, que se realizará en los últimos días del mes, garantizando liquidez para los trabajadores antes del feriado.

El mandatario sostuvo que estas medidas buscan no solo acompañar a los empleados públicos, sino también impulsar el consumo interno. “Cada peso que llega a los trabajadores vuelve a circular en la economía local”, señaló, al destacar el impacto en el comercio y las pymes.

Con este paquete de anuncios, la provincia apuesta a fortalecer el ingreso de los estatales y sostener la actividad económica en un escenario nacional marcado por la incertidumbre.