La esperada intervención en calle Gorriti dio un paso clave. El ministro de Infraestructura de San Juan, Fernando Perea, confirmó que el llamado a licitación será el 15 de mayo y adelantó que, una vez cumplidos los plazos administrativos, los trabajos podrían comenzar entre fines de junio y los primeros días de julio. El funcionario explicó además que se trata de una intervención de gran magnitud, con múltiples derivadores y mejoras de circulación.

Perea detalló que el expediente ya cuenta con las aprobaciones necesarias, incluido el visto bueno final de Vialidad Nacional, instancia que restaba para avanzar con la convocatoria formal. Según precisó, una vez lanzada la licitación se abrirá un período habitual de alrededor de 30 días para la presentación y evaluación de ofertas, seguido por la adjudicación correspondiente.

Luego de esa etapa, se sumará un plazo adicional cercano a los 15 días para completar los pasos administrativos previos al arranque efectivo de las tareas. “Calculamos entre 40 y 45 días para estar dando inicio a la obra”, sostuvo en rueda de prensa el ministro al referirse a los tiempos previstos por la cartera.

Una intervención mayor a una simple rotonda

El funcionario aclaró que el proyecto supera ampliamente la idea tradicional de una rotonda. “No es una rotonda, sino una mega obra”, expresó, al remarcar que la intervención contempla derivadores, nuevas conexiones y una reorganización integral del tránsito en uno de los sectores con mayor circulación.

La expectativa oficial es que la obra permita mejorar la seguridad vial, agilizar el tránsito y ordenar el flujo vehicular en una zona estratégica del Gran San Juan. Por esa razón, el proyecto viene siendo seguido de cerca tanto por vecinos como por automovilistas que circulan a diario por el sector.

Avances en otros departamentos

Durante la misma actividad, Perea también informó que ya comenzaron otras obras en el departamento Iglesia. Allí se puso en marcha el primero de seis derivadores proyectados con financiamiento proveniente de fideicomisos mineros.

Según indicó, dos de esas intervenciones restantes avanzarán mediante concursos de precios y licitación, mientras que otras tres aún requieren procesos de expropiación. En ese sentido, señaló que el ministerio trabaja junto al municipio para destrabar esos pasos y continuar con el plan previsto.