La Selección Argentina encara una nueva cita mundialista con el peso de la gloria reciente, pero con la misma ambición de siempre. Lionel Scaloni, el conductor de este ciclo histórico, se refirió a la presión de defender el título y, con su habitual mesura, dejó claro que la esencia del equipo no admite distracciones.

"Al final sabes bien que cada vez que Argentina va a jugar un Mundial siempre es protagonista. Eso no va a cambiar", sentenció el entrenador. Para Scaloni, la historia de la Selección está marcada por la identidad: "El tema es saber a lo que vamos, respetar nuestra tradición y nuestra cultura; después, la cancha dirá lo que tenga que decir".

Un abanico de candidatos

Al ser consultado sobre quiénes pelearán el trofeo, el DT no escatimó nombres. Lejos de reducir el abanico, amplió la lista a más de diez aspirantes: "¿Diez? No sé si no me quedé corto. España, Francia, Portugal, Inglaterra, Brasil, Colombia, Uruguay, Marruecos, Croacia... al final, en un Mundial, no sólo basta con jugar bien".

El técnico recordó que el camino al título en Qatar 2022 no fue un paseo, sino una ruta llena de obstáculos: "Fuimos una de las selecciones que más piedras tuvo en el camino. Pudimos quedar fuera con Holanda, pudimos no ganar la final y pasó lo de la fase de grupos. Imaginate lo difícil que es".

Su continuidad, un tema en pausa

Respecto a su futuro al frente del combinado nacional, Scaloni fue tajante: la prioridad absoluta es el torneo. "El día que me vaya, me arrepentiré, eso es evidente. Pero hoy no es importante meter el foco en eso. Hay predisposición de las dos partes y eso es lo más importante", explicó.

Para el entrenador, las charlas sobre su contrato son secundarias frente a la magnitud del objetivo: "Se resolverá después del Mundial. La cabeza ahora está puesta en lo nuestro y lo otro, al lado de esto, es mínimo. Si todos estamos de acuerdo, se llega a buen puerto en cinco minutos". Con esa claridad, el hombre de Pujato se enfoca en el desafío que paraliza al país, manteniendo la calma necesaria para buscar la gloria una vez más.