Un hombre se desmayó en plena sala de parto mientras presenciaba el nacimiento de su hija y el momento, captado en video, rápidamente se volvió viral en redes sociales. La escena muestra cómo el padre pierde el conocimiento en medio del procedimiento, generando sorpresa entre el personal médico y quienes estaban presentes.

El episodio ocurrió durante el trabajo de parto de su pareja, en un contexto de alta tensión emocional. Según se observa en las imágenes, el hombre no logra sostenerse en pie y cae mientras el equipo de salud continúa asistiendo el nacimiento.

Maicon se desmayó durante el parto y la escena se hizo viral. (Foto: gentileza Matre).

Tras el hecho, el protagonista habló sobre lo ocurrido y aseguró que no recuerda nada del momento. “No recuerdo nada”, expresó, al explicar que todo le fue contado posteriormente por quienes presenciaron la escena.

Maicon se recuperó y pudo conocer a su hija . (Foto: gentileza Matre).

El video generó miles de reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios comentaron situaciones similares y destacaron el impacto emocional que puede provocar presenciar un parto. Otros, en tono humorístico, señalaron que no todos los padres están preparados para ese momento.

Si bien el episodio no tuvo consecuencias graves, especialistas suelen advertir que los desmayos en este tipo de situaciones pueden estar vinculados a factores como la impresión, el estrés o la reacción ante estímulos médicos intensos.

El nacimiento de la bebé se desarrolló con normalidad y tanto la madre como la recién nacida se encuentran en buen estado de salud, mientras que el padre se recuperó rápidamente tras el episodio.