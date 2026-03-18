Se entregó el principal sospechoso por el robo de transformadores en 25 de Mayo

Después de permanecer diez días prófugo, Enzo Sebastián Salinas se presentó voluntariamente este martes en la Central de Policía de San Juan y quedó detenido, señalado como el principal sospechoso en una causa por el robo de transformadores eléctricos en el departamento 25 de Mayo. El hombre ya cuenta con defensa legal y será trasladado a Tribunales entre este miércoles y jueves para avanzar con el proceso judicial.

Entrega voluntaria y detención

Fuentes judiciales confirmaron que Salinas, quien era intensamente buscado desde el 7 de marzo, se presentó por sus propios medios en la sede policial durante la tarde. Tras su entrega, quedó alojado en la Central de Policía y designó como abogado defensor a Claudio Vera, quien lo asistirá en la causa que investiga la fiscal Claudia Salica, a cargo de la UFI Delitos contra la Propiedad.

La detención se produce en el marco de una investigación que ya había derivado en la aprehensión de otros dos operarios vinculados a una empresa subcontratista de Naturgy, quienes posteriormente recuperaron la libertad por falta de pruebas directas, aunque continúan ligados al expediente.

Cómo comenzó la investigación

La causa se originó a partir de la denuncia por el robo de un transformador ocurrido el 26 de febrero en una zona rural de 25 de Mayo. A partir de ese hecho, los investigadores llevaron adelante una serie de allanamientos que permitieron recuperar no solo ese equipo, sino también otros dos transformadores sustraídos.

Los dispositivos fueron hallados en una finca del mismo departamento, en poder de un ciudadano brasileño que, según la investigación, los habría adquirido sin la documentación correspondiente, lo que reforzó la hipótesis de un circuito ilegal de comercialización.

La hipótesis de una maniobra organizada

De acuerdo con la investigación judicial, los robos no habrían sido hechos aislados sino parte de una operatoria sistemática. La sospecha apunta a un mecanismo en el que empleados de una firma contratista —identificada como DISEI— utilizaban su acceso y conocimiento técnico para retirar los transformadores y luego introducirlos en el mercado negro.

En ese esquema, Salinas aparece como una figura central. Según los investigadores, se desempeñaba como supervisor dentro de la empresa y habría sido quien organizaba las maniobras, impartía órdenes y coordinaba la salida de los equipos. Cada transformador sustraído podía ser vendido por cifras cercanas a los cinco millones de pesos.

Además, en la causa surgió el nombre de un hombre de apellido Villarroel, allegado al principal sospechoso, quien habría recibido dinero como parte de pago en algunas de las operaciones investigadas.

Próximos pasos judiciales

Con la detención de Salinas, la causa entra en una etapa clave. En las próximas horas será trasladado a sede judicial, donde se definirá su situación procesal en una audiencia en la que la fiscalía expondrá las pruebas reunidas hasta el momento.

Mientras tanto, los otros implicados continúan bajo investigación en un expediente que busca determinar si existió una red organizada dedicada al robo y comercialización ilegal de equipamiento energético en San Juan.