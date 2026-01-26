Un avión ejecutivo con ocho personas a bordo se estrelló este domingo por la noche cuando intentaba despegar desde el Aeropuerto Internacional de Bangor, en el estado de Maine, en el noreste de Estados Unidos. El incidente ocurrió alrededor de las 19:45 hora local, en medio de una severa tormenta invernal que afecta a gran parte del país. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre el estado de los ocupantes.

La aeronave siniestrada fue identificada como un Bombardier Challenger 600. Tras el accidente, la terminal aérea fue cerrada temporalmente como medida de seguridad, mientras equipos de emergencia y fuerzas federales trabajaban en el lugar.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) confirmó que inició una investigación para determinar las causas del siniestro, aunque no se descarta que las condiciones meteorológicas extremas hayan tenido un rol determinante. El hecho se produjo en el contexto de una tormenta invernal considerada por los meteorólogos como una de las más intensas de las últimas décadas.

El fenómeno climático azotó cerca de dos tercios del territorio estadounidense durante el fin de semana, dejando al menos 11 personas fallecidas, más de 836.000 hogares sin suministro eléctrico y provocando el peor día de cancelaciones aéreas desde la pandemia de COVID-19. Las nevadas superaron los 30 centímetros en al menos 17 estados, desde Nuevo México hasta New Hampshire. En el lago Bonito, Nuevo México, se registró la mayor acumulación con 79 centímetros de nieve.

En tanto, Central Park, en Nueva York, alcanzó el domingo los -12 grados Celsius, la temperatura más baja en casi dos años. Las autoridades de Tennessee informaron tres nuevas muertes vinculadas al clima, que se suman a decesos reportados en Kansas, Nueva York, Texas, Luisiana y Michigan. En total, 20 estados y el Distrito de Columbia declararon el estado de emergencia.

Las consecuencias de la tormenta continúan este lunes. Amtrak canceló al menos cinco servicios ferroviarios en el noreste por problemas operativos, mientras que Delta Airlines advirtió sobre posibles nuevas interrupciones en sus vuelos. En Nueva York, las autoridades instaron a la población a extremar precauciones, ya que calles y veredas permanecen heladas y resbaladizas, pese a la disminución de las precipitaciones.

El accidente en Maine se suma así a una serie de episodios críticos que reflejan el impacto de la tormenta sobre el transporte y la seguridad en gran parte de Estados Unidos.