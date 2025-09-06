Un momento de máxima tensión se vivió este viernes en una sucursal del Banco Nación de Mar del Plata, ubicada sobre avenida Independencia entre Saavedra y Quintana, cuando un hombre que esperaba en la fila para acceder a las cajas dejó caer un revólver de entre sus ropas. La situación generó pánico entre los clientes y motivó la rápida reacción del personal de seguridad, que llamó al 911.

Efectivos de Prefectura Federal llegaron minutos después y procedieron a la detención del sospechoso, quien fue trasladado a una dependencia policial para su identificación. Según informaron fuentes oficiales, el arma secuestrada era un revólver Colt calibre 38 corto, sin municiones colocadas al momento del hallazgo.

Los agentes verificaron además que el detenido no tenía pedidos de captura ni restricciones legales vigentes. Sin embargo, la Unidad Fiscal de Flagrancia, a cargo del fiscal De La Canale, imputó al hombre bajo la carátula de “tenencia ilegal de arma de guerra”.

Tras las primeras diligencias, la Justicia resolvió otorgarle la libertad provisoria mientras continúan las averiguaciones correspondientes. El episodio no dejó heridos, pero causó gran conmoción en la entidad bancaria y entre los clientes que presenciaron la escena.