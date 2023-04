¿Se retira? Las palabras de Marcelo Gallardo que alertaron a todos en el fútbol

El exentrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, dejó unas declaraciones más que ruidosas en las últimas horas. En diálogo con The Athletic, el múltiple campeón con el "Millonario" no se guardó nada y dejó en claro lo que puede venir en su carrera como director técnico. Sin embargo, además de estar aprovechando su vida en estos momentos, no descarta no regresar a las canchas.

"Tiene que relacionarse con un sentimiento. Tienes que encontrar la conexión adecuada, el lugar donde poder transmitir tus ideas. No soy el tipo de persona que simplemente se unirá a cualquier club antiguo porque quiera entrenar en Europa. Esa no es mi manera de operar. Necesito encontrar un lugar que me haga sentir algo. Necesito un sentido de identificación. Si no lo consigo, no tengo ningún problema en continuar con lo que estoy haciendo ahora", partió diciendo Gallardo.

Luego, Marcelo expuso: "Hay diferentes formas de competir y todas son válidas. Algunos equipos prefieren sentarse y atacar el espacio porque tienen las herramientas para hacerlo. Hay equipos que buscan la iniciativa. Y luego hay muchos equipos que solo esperan. No me gusta esperar, porque se convierte en algo que no puedo controlar. Hay una impaciencia asociada con esperar a ver qué va a hacer el oponente. Eso me exaspera. Voy con lo que conecto, que es tomar la iniciativa".

Más palabras de Marcelo Gallardo

"Me siento más cómodo siendo el protagonista. Verdadero protagonismo: con eso me identifico. Tendría que conocer el modelo y la cultura del club. No puedes ignorar la historia del lugar donde vas a trabajar y vivir. Esa parte es increíblemente importante. Tiene que haber un sentimiento. Tengo que saber en qué tipo de viaje me estoy embarcando. Después de eso, todo se reduce a los resultados; ningún gerente puede escapar de eso. Sin embargo, al observar ciertas tendencias y cómo se están gestionando ciertos proyectos… si no encuentras algo con lo que realmente te identifiques, desde el principio, será muy difícil", añadió el "Muñeco".

Para cerrar, Marcelo Gallardo dijo: "Las otras cosas se pueden construir. No descarto nada, pero ahora estoy en un momento de mi vida en el que (solo) daría la bienvenida a algo que marque esas casitas. De lo contrario, mantendré la calma y seguiré preparándome, esperando que llegue ese momento. Es posible que no sea entrenador el resto de mi vida. Tal vez entrene por seis, siete, ocho años más y luego intente otra cosa. Esa es una visión que tengo para los próximos años. Pero voy a ver cómo me siento en cada momento y disfrutarlo"