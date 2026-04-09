Se separó Nicole Neumann a dos años de su casamiento: los motivos

El mundo de la farándula se encuentra conmovido por una noticia que involucra a una de las parejas más mediáticas del país. El periodista Juan Etchegoyen dio a conocer el final de la relación entre la modelo y el piloto de carreras el 9 de abril de 2026.

Al iniciar su transmisión, el comunicador expresó que "Quiero arrancar el programa de hoy con una información de último momento que tiene que ver con una separación bomba en el mundo del espectáculo".

Luego brindó precisiones sobre el vínculo señalando que "Están casados hace dos años y medio y tienen un hijo en común. Desde los entornos me la dan confirmada la ruptura que lleva unos dias y encima a ella la agarra con un conflicto familiar que está en boca de todos".

La noticia fue ratificada por el integrante de Mitre Live, quien sentenció que "La información que tengo que dar a esta hora es que Nicole Neumann y Manu Urcera están separados".

En cuanto a los motivos que habrían llevado a este desenlace, el periodista explicó que "Me cuentan desde uno de los entornos que no pudieron superar una crisis fuerte y hasta el momento no me hablan de terceros en discordia".

Etchegoyen también relató sus intentos por obtener la palabra de los protagonistas al comentar que "No voy a decir si ella o él pero cuando le escribí me contestó el saludo y cuando le pregunté directamente esto me dejó de responder. Reitero, a mí le la dan confirmada".

Para concluir su reporte, el periodista brindó detalles sobre la situación habitacional actual de la pareja y sus sentimientos. Al respecto, indicó que "Me dicen que ya no están viviendo juntos bajo el mismo techo. Y me dicen que intentaron salvar la pareja pero no pudieron. Ojalá no sea definitivo y vuelvan Nicole y Manu que hacen una pareja espectacular".