El ciclo de Eduardo Coudet al frente de River Plate se encontró con su primer gran obstáculo en el llano de Santa Cruz de la Sierra. Tras un arranque perfecto de cuatro victorias consecutivas, el Millonario empató 1 a 1 ante Blooming en su estreno por el Grupo H de la Copa Sudamericana.

El partido en el Estadio Ramón Aguilera Costas se desvirtuó apenas sonó el silbatazo inicial. Al minuto de juego, Lucas Martínez Quarta vio la tarjeta roja, dejando al conjunto de Núñez con un hombre menos durante prácticamente todo el encuentro.

Pese a la inferioridad numérica, River mostró jerarquía y logró ponerse en ventaja gracias a una definición de Sebastián Driussi. Sin embargo, el desgaste físico de jugar con diez y la presión del elenco boliviano surtieron efecto en el complemento, cuando Anthony Vásquez marcó el empate definitivo para los locales.

Lo que viene para el Millonario

El empate en Bolivia pone fin a la racha ideal del "Chacho" Coudet, pero deja un sabor a resistencia heroica dadas las circunstancias. Ahora, el calendario no da respiro para River:

Torneo Apertura: Visitará a Racing en un duelo clave.

Torneo Apertura: Se vendrá el Superclásico ante Boca Juniors.

Copa Sudamericana: El debut como local será el miércoles 15 de abril a las 21:30 ante Carabobo.

River regresa de Bolivia con un punto que, por el contexto del partido, termina siendo positivo antes de afrontar una seguidilla que definirá gran parte de su semestre.