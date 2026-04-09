Receta saludable de albondigas de pollo con fideos y espinaca

Una alternativa para variar el consumo de carne blanca es la elaboración de albóndigas de pollo acompañadas por fideos y vegetales de hoja. Esta preparación se destaca por ser liviana y saludable, permitiendo obtener un plato completo en poco más de media hora de trabajo desde el inicio.

La receta utiliza 350 gramos de pollo picado, 30 gramos de pan remojado en tres cucharadas de leche y un huevo para la base de la carne. El sabor se logra mediante la incorporación de un echalote o cebolla morada, dos dientes de ajo, perejil, una cucharadita de orégano, una rama de apio picada y la ralladura de medio limón, además de sal y pimienta.

Los componentes adicionales incluyen cincuenta gramos de manteca, harina o maicena, tres cucharadas de queso rallado, 200 gramos de fideos de sopa y 500 centímetros cúbicos de caldo o agua. También se requiere espinaca, acelga o kale para aportar nutrientes verdes a la mezcla.

El procedimiento comienza picando finamente el ajo, el perejil, el apio y la cebolla para luego mezclarlos en un recipiente con el pollo y el pan escurrido. Tras darles forma de esferas y pasarlas levemente por harina, las piezas deben dorarse en una olla con poco aceite.

En el mismo recipiente se añaden los fideos y dos tazas de líquido para que, una vez alcanzado el hervor, se sumen las verduras de hoja elegidas. La cocción continúa por tres minutos a fuego bajo con la olla tapada.

Finalmente se incorpora la manteca, el queso y se regresan las albóndigas para que terminen de cocinarse por dentro. Para el cierre se sugiere añadir más queso, perejil o ralladura de limón. Es importante considerar que el tiempo final depende del tamaño de las albóndigas y que los fideos suelen estar listos en cinco minutos, siendo preferible servirlos al dente.