Un hombre de 76 años fue detenido en Chimbas durante un operativo de control vehicular y documentación realizado por personal de la Comisaría 30°. El procedimiento tuvo lugar el este lunes 11 de agosto de 2025, a las 18 horas, en avenida Benavidez antes de calle Rastreador Calívar.

El ciudadano, identificado como Pedro Pablo Hidalgo, conducía un vehículo Fiat modelo Regata cuando fue interceptado por los efectivos policiales. Al solicitarle la documentación, se constató que tanto la licencia de conducir como el carnet de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) que presentó eran apócrifos.

El hecho fue informado al sistema acusatorio y en el lugar se hizo presente el ayudante fiscal, doctor Flores Sala, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia. La causa, caratulada como “falsificación de documento público”, quedó a cargo de la UFI Flagrancia.