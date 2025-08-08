Durante un operativo de prevención y seguridad vial en el departamento 25 de Mayo, la Policía de San Juan secuestró una motocicleta que tenía pedido de secuestro vigente en la provincia de Mendoza.

El procedimiento se realizó el martes 5 de agosto por la tarde, en la intersección de ruta provincial 270 y calle Ramón Barrera, en la localidad de Villa Santa Rosa. Efectivos de la Comisaría 10ª detuvieron la marcha de un hombre de apellido Orrego, que circulaba en una motocicleta marca Yamaha, modelo YBR 125 cc, color rojo con negro y sin dominio visible.

Según el parte oficial, el conductor no contaba con la documentación obligatoria para circular: carecía de licencia de conducir, tarjeta verde y seguro obligatorio. Por este motivo, la moto fue radiada de circulación y quedó a disposición del Juzgado de Paz de 25 de Mayo.

Tras realizar las consultas correspondientes al Registro Único Provincial de Verificación Automotor y Autopartes, se determinó que el vehículo tenía pedido de secuestro activo por la Oficina Fiscal N.º 13 de la Seccional Cuarta de Capital, provincia de Mendoza, por un hurto de vehículo ocurrido el 27 de abril de 2024.

La investigación continúa bajo la órbita judicial para determinar el grado de responsabilidad del conductor en el hecho.