Según Adicus, el paro universitario que convocó tuvo un 80% de adhesión

La Universidad Nacional de San Juan atraviesa una nueva semana de conflicto y lucha. En diálogo con DIARIO HUARPE, la secretaria de prensa de Adicus, Edith Liquitay, brindó detalles sobre la medida de fuerza que mantiene paralizadas gran parte de las actividades académicas en la provincia entre el 13 y el 18 de abril. Aseguró que hubo un acatamiento de hasta el 80%.

El paro, convocado por el Congreso de la Conadu Histórica a nivel nacional, ha encontrado un respaldo en las unidades académicas sanjuaninas. Según precisó Liquitay, el nivel de adhesión durante las primeras jornadas fue contundente: “El acatamiento ha sido bastante alto, en el orden del 60% y el 80% de adhesión”, afirmó.

La referente gremial explicó que la situación es similar tanto en las facultades como en los colegios preuniversitarios, aunque en estos últimos la medida se percibe con mayor claridad en el cuerpo de preceptores.

Respecto a la actividad docente en las escuelas de la UNSJ, Liquitay señaló una particularidad: “Hay algunos docentes que esta semana han puesto evaluaciones, entonces adhieren a un día y el otro día van al examen, pero en general ha habido un alto acatamiento”.

Esta medida se enmarca en un reclamo salarial y presupuestario que afecta a todas las universidades públicas del país. Con el respaldo de Adicus, los docentes sanjuaninos buscan visibilizar la pérdida del poder adquisitivo y exigir respuestas inmediatas al Gobierno Nacional, en una semana que promete ser determinante para el futuro del ciclo lectivo. Para este miércoles está prevista una marcha de antorchas como parte de la continuidad del plan de lucha.