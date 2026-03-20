La informalidad laboral persiste en Argentina y afecta con mayor intensidad a los jóvenes. Según el cuarto trimestre de 2025, siete de cada diez trabajadores entre 16 y 24 años se desempeñan en condiciones informales, lo que refleja la dificultad de este grupo para insertarse plenamente en el mercado laboral.

El estudio, coordinado por Roxana Maurizio y Luis Beccaria y elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, señala que la tasa general de informalidad alcanza el 43%, equivalente a 4 de cada 10 trabajadores. Comparado con el año anterior, la cifra aumentó aproximadamente un punto porcentual.

La precariedad laboral tiene un fuerte vínculo con la situación socioeconómica: el 32% de los jóvenes informales viven en hogares pobres, y un 27% se encuentra en situación de vulnerabilidad ante la pobreza.

En cuanto a otros grupos etarios, la informalidad es más baja entre los trabajadores de 45 a 64 años, con un 34,2%, seguida por quienes tienen entre 25 y 44 años (42,2%) y los mayores de 65 años (57,8%). El estudio concluye que “la mayor incidencia de la informalidad se da tanto al comienzo como al final de la vida laboral”.

Respecto al género, los hombres representan el 54,6% del mercado informal, mientras que las mujeres alcanzan el 45,4%.

A nivel regional, Argentina se ubica sexta en el ranking de países con mayor informalidad, por encima de Costa Rica (34,5%), Brasil (32,4%) y Chile (23,5%). Lideran Perú (63,9%), Ecuador (58,9%) y Paraguay (56,6%), seguidos por México (49,2%) y Colombia (46,7%).