El Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes presenta una gama diversa de actividades culturales, religiosas y recreativas para celebrar la Semana Santa. Serán varios puntos y localidades donde el turismo, el contacto con las artes, la fe y la naturaleza, se combinan para que la familia sanjuanina y turistas que visiten puedan vivir un fin de semana a pleno. En este esquema hay distintas experiencias para conocer y disfrutar.

Viví Punta Negra

Se desarrollará el sábado 4 y domingo 5 de abril con música en vivo, desde las 14 hs. en el Dique Punta Negra. El evento combina paisaje, experiencia al aire libre y danza. En el Mirador N° 6 para habrá sets de DJ, en un ambiente relajado y con vista privilegiada al dique.

La programación artística consiste en las actuaciones de Vintage Rock y Carla Tello, junto al set de Dj Marcos Más. En tanto, el domingo 5 será el turno de Mely Desgens y De la Lora Rock, nuevamente acompañados por Dj Marcos Mas, quien musicalizará la jornada.

Difunta Correa

Se movilizarán miles de promesantes, creyentes y turistas en general. Las actividades comenzarán el jueves 2 de abril, con el stand del Encuentro, ubicado en la Loma del Milagro. Se trata de un espacio de bienvenida donde los visitantes podrán compartir gastronomía tradicional generando un primer momento de encuentro en el corazón del paraje. Durante el jueves y viernes, al mediodía funcionará el stand de Promoción Turística. Allí habrá ruleta, sorteos, entrega de folletos y merchandising, con el objetivo de acercar información y propuestas a quienes llegan desde distintos puntos del país.



El viernes 3 y sábado 4 a las 11, la Plaza de Promesante será escenario de “Historias con la Difunta”, una iniciativa que invita a los fieles a dejar sus testimonios y vivencias en una urna, fortaleciendo el vínculo espiritual y colectivo que caracteriza al lugar.

El Taller Agua de Fe, una actividad familiar donde niños y adultos podrán decorar botellitas de agua, en una propuesta participativa que combina creatividad y devoción.

La agenda continuará el sábado a las 17 con la Experiencia Sensorial Desperté, una ceremonia de té acompañada de relatos breves inspirados en la historia del lugar, pensada como un espacio íntimo de conexión con la identidad del paraje.

Finalmente, el domingo, desde el mediodía llegan las “Peñitas en la Difunta”, un encuentro con música y danza que reunirá a artistas como Materia Prima; Dúo Díaz Heredia; Nano Rodríguez y Paola Hascher.

El Carrascal

El lugar de recepción para los turistas que circulen por el centro sanjuanino, del jueves al domingo, habrá espectáculos y degustaciones. Desde las 10 hs. a las 14 hs. con participación libre y gratuita.

Habrá mate cocido, sopaipillas, frutos secos, aceitunas, olivos y dulce de membrillo, disfrutando de los sabores típicos de la región. La propuesta se complementa con intervenciones de artistas. Estarán Grupo de Danza Encuentro Cuyano; Adrián Cuevas; Grupo de Danza Santiago Ayala; Mili Reynoso; Grupo de Danza Vanguardia Ballet; Jonatan Vera Trio; Grupo de Danza Proyecto Tango y Los Malos Gatos que mediante música y danza permiten al visitante conocer la provincia desde la identidad y costumbres locales.

Además, el viernes 3 y sábado 4, a las 12:30 hs. se presenta la intervención artística denominada “Sarmiento y su arte de vivir”, una propuesta que presentará una caracterización del prócer sanjuanino y detalles de su historia de vida.

Finca Sierras Azules

El Ciclo Música Clásica por los Caminos del Vino es una propuesta que combina cultura, turismo y naturaleza. Se desarrollará en la Bodega Finca Sierras Azules, donde el público podrá disfrutar de un concierto que propone una experiencia sensorial diferente, en la que la música clásica dialoga con el entorno vitivinícola.

El espectáculo estará a cargo de Low Dúo, una formación que destaca por llevar al primer plano las sonoridades profundas del cello y el contrabajo, explorando nuevas texturas dentro de la música de cámara y generando un clima íntimo y envolvente.

La presentación será el 31 de marzo a las 19 hs. en un entorno que invita no solo a escuchar, sino también a contemplar y conectar con la naturaleza a través de la música.